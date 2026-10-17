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Damada arkadaşlarından sıra dışı düğün hediyesi!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen düğünde, damadın tır şoförü olması nedeniyle arkadaşları tarafından takı olarak tır lastiği hediye edildi. Alışılmışın dışındaki takı merasimi, düğüne katılanların şaşkınlıkla izlediği anlara sahne oldu.

Damada arkadaşlarından sıra dışı düğün hediyesi!

Bandırma'da Sabina Karatay ve Faik Fırat Komanova çiftinin düğününde ilginç görüntüler yaşandı.

Damadın tır şoförü olmasını dikkate alan bekar arkadaşları Batuhan Bodur, Mehmet Ali Keskin ve Efe Asım Komanova, takı merasiminde çifte tır dorsesine ait bir lastik taktı.

Damada arkadaşlarından sıra dışı düğün hediyesi! 1

SIRA DIŞI HEDİYE

Düğünde gerçekleştirilen sıradışı takı merasimi, davetlilerin ilgisini çekerken gelin ve damat da yaşananlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Geleneksel takı merasimine farklı bir yorum getiren sağdıçların sürprizi, gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu.
Damada arkadaşlarından sıra dışı düğün hediyesi! 2

LASTİĞİN FİYATI 25 BİN TL!

Lastiğin takılmasının ardından sağdıçlar ve çift, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra müzik eşliğinde çiftetelli oynayan davetliler, renkli görüntüler oluşturarak gecenin keyfini çıkardı. Tır dorselerinde kullanılan bir lastiğin fiyatının yaklaşık 25 bin TL olduğu öğrenildi.
Damada arkadaşlarından sıra dışı düğün hediyesi! 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma düğün
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