Darphane 100 milyon adet basmıştı! Madeni 5 Türk Lirası’ndaki Atatürk rölyefi sosyal medyada gündem oldu: 'Benzemiyor' tartışması...

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Cumhuriyet'in 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ" 31 Ekim 2023 günü Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün bastığı 5 liralık 100 milyon adet madeni para dolaşıma girdi.

ARKA YÜZÜNDE ATATÜRK RÖLYEFİ BULUNUYOR

Paraların çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlendi. Paraların ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı. Ayrıca, ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi. Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında "2023" ibaresi bulunuyor.

Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi, altta Cumhuriyet'in 100. yılı logosu ve çevrede "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer aldı.

ATATÜRK’E BENZEMEDİĞİ İDDİASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ancak Atatürk’ün madeni para üzerindeki rölyefi tartışmaya neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları yeni madeni 5 TL üzerindeki Atatürk görselinin Atatürk’e benzemediğini belirterek duruma tepki gösterdi ve, ‘Benzeyen şey sadece üniforması ve kalpağı..!’ yorumunda bulundular.







