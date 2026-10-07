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Darphane yeni para bastı: Sadece 3 bin tane var

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, TCG Anadolu için hatıra parası çıkardı. Nominal değeri 20 lira olan hatıra parasının basım adedi ise 3 binle sınırlandırılırken hatıra parası 5 bin 250 liradan satışa sunuldu.

Darphane yeni para bastı: Sadece 3 bin tane var

"TCG Anadolu Gemisi-Savunma Sanayi Serisi No:2 Gümüş Hatıra Parası" dün saat 10.00 itibarıyla satışa sunuldu. Savunma Sanayi Serisi'nin ilk hatıra parası ise "T625 GÖKBEY" için hazırlanmıştı.

Darphane yeni para bastı: Sadece 3 bin tane var 1

Darphane tarafından hazırlanan ve 31,10 gram ağırlığı ve 38,61 milimetre çapı bulunan hatıra parası, 925 ayar gümüşten üretiliyor. Nominal değeri 20 lira olan hatıra parasının basım adedi ise 3 binle sınırlandırıldı.

Darphane yeni para bastı: Sadece 3 bin tane var 2

Söz konusu hatıra parası, Darphane'nin Beşiktaş'taki Koleksiyon Mağazası ile "emagaza.darphane.gov.tr" adresinden 5 bin 250 liradan satışa sunuldu.

Darphane yeni para bastı: Sadece 3 bin tane var 3

TCG ANADOLU ÇOK MAKSATLI GÖREV YAPIYOR

Ana görev fonksiyonu olarak amfibi ve hava harekatı yapan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu, silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) konuşlandırılabildiği ilk gemilerden biri olarak öne çıkıyor.

Darphane yeni para bastı: Sadece 3 bin tane var 4

İnsanlı ve insansız, sabit ve döner kanatlı hava araçlarını konuşlandırma kapasitesine sahip gemi, farklı görevlerde kullanılabiliyor.

Darphane yeni para bastı: Sadece 3 bin tane var 5

Uçuş güvertesinde 30'dan fazla hava aracını taşıyabilen gemide, kısa mesafede kalkış ve dikey iniş yapabilen savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları kullanılabiliyor.

Darphane yeni para bastı: Sadece 3 bin tane var 6

Aynı zamanda ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi üniteleri, yoğun bakım ve enfeksiyon odaları dahil en az 30 yatak kapasiteli bir hastaneye sahip olan gemi, bu özelliğiyle gerektiğinde insani yardım operasyonlarında hastane gemisi olarak da görev yapabiliyor.

Darphane yeni para bastı: Sadece 3 bin tane var 7

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Darphane
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