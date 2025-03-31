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DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan'ın 'Vatan haini' mesajı pahalıya patladı! Boykot çağrıları yükseldi: Şirket sahibi olunca imajını da değiştirmiş

31.03.2025 22:34
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Robbie Williams, Muse ve Trevor Noah'yı İstanbul'a getirecek olan DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan, Espressolab'ı boykot edenlere yönelik "vatan haini" ifadesini kullanmıştı. Gelen tepkiler üzerine hesabını kapatan daha sonra yeniden açan Özkan 'Zorunlu açıklama' notuyla yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü isimlerin konserleri "boykot" etiketi ile gündem oldu. Öte yandan Özkan’ın basın müşavirliğinden organizasyon şirketi sahipliğine geçişi sırasındaki imaj değişikliği de dikkat çekti.

DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan'ın 'Vatan haini' mesajı pahalıya patladı! Boykot çağrıları yükseldi: Şirket sahibi olunca imajını da değiştirmiş

Dünyaca ünlü sanatçılar Robbie Williams ve Muse'un İstanbul konserlerini organize eden DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan'ın, Espressolab'i boykot eden gençlere "vatan haini" dediği paylaşımları ortaya çıktı.

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Mesajı tepki toplayan Özkan, kendisine ve şirketi DBL Entertainment'a yönelik paylaşımlara "Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımına katkı sağlayacak işler yapan firmamızı ve beni aklınca hedef gösteren bu 'müptezel' ve avanesiyle yargı önünde hesaplaşacağız." diye yanıt verdi.

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HESABINI KAPATIP AÇTI

Özkan, gelen tepkilerin ardından hesabını kapatmış, daha sonra tekrar açmıştı.

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"BOYKOT" ETİKETİ GÜNDEM OLDU

DBL Entertainment'ın 2025 etkinlik takviminde Robbie Williams, Muse ve Trevor Noah gibi dünyaca ünlü isimlerin İstanbul'da sahne alacağı duyurulmuştu. Özkan'ın "vatan haini" mesajının ardından DBL Entertainment'ın organizasyonları sosyal medyada "Boykot" etiketiyle gündem oldu.

"ZORUNLU AÇIKLAMA" DİYEREK PAYLAŞTI

Özkan, 'boykot' çağrılarının artması ve tepkilerin ardından sosyal medya hesabından 'zorunlu açıklama' notuyla bir paylaşım yaptı:

"Ülkemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde “boykot” protestolarını istenmeyen ve toplumun birçoğunun tasvip etmeyeceği düzeye ulaştıran kötü niyetli bir kaç provokatörü eleştirmek amacıyla dün bir sosyal medya paylaşımı gerçekleştirdim.

Yapmış olduğum bu paylaşım, son derece iyi niyetli amacından saptırılarak, bir algı operasyonuyla en basit anayasal hak olan protestoyu eleştirdiğim şeklinde yansıtılmıştır.

Ortaya çıkan bu durumdan ve yanlış anlaşılmakdan ötürü derin bir üzüntü içindeyim.

Yaşanan sürecin bu gerçeklikle değerlendirilmesini rica eder, herkese ailesi ve sevdikleriyle huzurlu ve sağlıklı bir bayram dilerim."

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İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Diyanet İşleri Başkanının basın müşavirliğinin ardından Akşam, Star gibi markaları barındıran Türk Medya dijital koordinatörlüğüne geçen daha sonra da sektör değiştirerek dünyaca ünlü sanatçıları İstanbul’a getiren organizasyon firmasının sahibi olan Abdülkadir Özkan, Espressolab’ı boykot edenlere vatan haini dedikten sonra sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Abdülkadir Özkan’ın basın müşavirliğinden organizasyon şirketi sahipliğine geçişi sırasındaki imaj değişikliği de dikkat çekti.

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