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"Dengeleri bozduk" TÜSİAD Başkanı Orhan Turan canlı yayında konuştu... Faiz kararı için beklentisini açıkladı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.10.2024 10:06
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Yılın son aylarını yaşıyorken Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indirimine gideceği ise merak konusu oldu. Son 6 aydır yüksek faiz ile enflasyon ile mücadele edilen bu dönemde faiz indirimi için tahminler merak ediliyor. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan canlı yayında ne zaman faiz indirimine gidilebileceğini açıkladı.

"Dengeleri bozduk" TÜSİAD Başkanı Orhan Turan canlı yayında konuştu... Faiz kararı için beklentisini açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son 6 aydır yüksek faiz ile sıkı para politikası uygulamaya devam ediyor. Ekonomik iyileşmenin sağlanması için sıkı para politikalarının devam ettiği bu dönemde birçok kişi ise Merkez'in ne zaman faiz indirimine gideceğini merak ediyor.

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah Programı'na katılan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Merkez'in faiz indirimine ne zaman gidebileceğini tahmin etti. Turan, enflasyonla mücadele her kesimin çok emek verdiğini belirtti ve eylül ayında enflasyon değerinin beklenildiği gibi çıkmadığını anlattı.

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"DENGELERİ BOZDUK OTURTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

En çok pahalanmanın gıda ve hizmet sektöründe olduğunu belirten Turan, "İş gücü toplam maliyeti içerisinde oran yüksek olan sektörlerde böyle. Yanlış ekonomik politikaların sonuçlarının yansımaları olarak görüyorum. İstanbul'da ki bir ev Miami'den pahalı olmamalı. Dengeleri bozduk, şimdi oturtmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Turan, Merkez'in faiz indirimi için Ocak 2025'i görmesi gerektiğini aktardı. Kayıt dışılık ile mücadeleyi desteklediklerini aktaran Turan, "Kayıt dışılık çok önemli. Bordrolü çalışanlarımızdan vergi alıyoruz. Kayıt dışılık ile mücadeleyi sürekli yapmalıyız. Maliye yapay zeka ile denetim yapıyor. Kayıt içindeki şirketlerin rekabet gücünü olumsuz etkilememek için kayıt dışılığa önem vermeliyiz" dedi.

Kayıt dışılık ile mücadelede her sektörün denetime girmesine dair de Turan, desteklediklerini ifade etti ve, "Kayıt dışılık çok önemli. Bordrolü çalışanlarımızdan vergi alıyoruz. Kayıt dışılık ile mücadeleyi sürekli yapmalıyız. Maliye yapay zeka ile denetim yapıyor. Kayıt içindeki şirketlerin rekabet gücünü olumsuz etkilememek için kayıt dışılığa önem vermeliyiz" dedi.

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Tarım ile ilgili de konuşan Turan, reform yapılması gerektiğini hatırlatarak şu sözleri kullandı:

"Enflasyonu körükleyen konulardan biri de tarım. Gıva güvenirliği ile ilgili bir arkadaşımla konuştum. Gelişmiş Hane halkının gelirinin yüzde 9'u gıdaya gidermiş bizde yüzde 35'e çıkmış. Teknoloji, tarım ve gençleri buluşturmamız gerekiyor. Daha kaliteli, firesi olmayan bir sistem oluşturmamız gerekiyor. Para politikaları ile ekonomi bir yere kadar. İş dünyasından fedakarlık bekliyoruz onlar da kamudan bekliyor. 50 yıl sonra aynı konuları tekrar konuşacağız"

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon TCMB faiz
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