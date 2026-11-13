Deniz dalgalarından elektrik, atıklardan yeni projeler... COP31'de tanıtıldılar

Antalya’da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi’nde yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar da gündeme geldi. Zirveye katılan Arnavutköy Belediyesi, deniz dalgalarından elektrik üretiminden atıkların geri dönüştürülmesine kadar farklı alanlarda geliştirdiği projeleri uluslararası katılımcılarla paylaştı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Antalya EXPO Fuar Alanı’ndaki Birleşmiş Milletler Standı’nda düzenlenen “Yeşil Mavi Arnavutköy’de Çevresel Sürdürülebilirlik Modeli” başlıklı panelde konuştu. Candaroğlu, ilçede yürütülen çevre çalışmalarını ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini anlattı.

DENİZ DALGALARINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ GÜNDEMDE

Zirvede tanıtılan projeler arasında Karaburun’da deniz dalgalarından elektrik üretimine yönelik geliştirilen pilot uygulama dikkat çekti.

Belediyenin yenilenebilir enerji çalışmaları bununla sınırlı değil. Belediye tesislerinin çatılarında kurulan güneş enerjisi sistemlerinin yanı sıra yerli rüzgâr türbini çalışmaları ve Niğde’nin Bor ilçesinde planlanan güneş enerjisi santrali de tanıtılan projeler arasında yer aldı.

NİĞDE’YE 10 MEGAVATLIK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ

Zirvede enerji yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Candaroğlu, Niğde’nin Bor ilçesinde yaklaşık 250 bin metrekarelik alana güneş enerjisi santrali kurulmasının planlandığını söyledi.

Santralin 10 megavat kapasiteye sahip olacağını belirten Candaroğlu, belediye binalarındaki mevcut güneş enerjisi sistemlerinin ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığını ifade etti.

Candaroğlu, “Hizmet binalarımızın çatılarında güneş enerjisi sistemlerimizi oluşturduk. Ancak bu kapasite yeterli değildi. Enerji kaynaklarımızı artırmak amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza müracaat ettik. Niğde’de yaklaşık 250 bin metrekarelik alanda 10 megavat kapasiteye sahip güneş enerjisi projemizi hayata geçiriyoruz. Çok kısa süre içerisinde çalışmalara başlayacağız.” dedi.

ATIK LASTİKLER GÜRÜLTÜ BARİYERİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Arnavutköy Belediyesi’nin COP31'de paylaştığı çalışmalar arasında atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik projeler de bulunuyor.

Sıfır Atık Köyü, Sıfır Atık Vadisi, Moloz Geri Dönüşüm Tesisi ve Döngüsel Teknoloji ve Geri Kazanım Merkezi, belediyenin bu alandaki çalışmaları arasında gösterildi.

Öne çıkan uygulamalardan biri ise kullanım ömrünü tamamlayan araç lastiklerinin gürültü bariyerlerine dönüştürülmesi oldu. Bu uygulamayla hem atık lastiklerin yeniden değerlendirilmesi hem de kent yaşamındaki gürültü kirliliğinin azaltılması amaçlanıyor.

Belediyenin ulaşım alanındaki çevreci uygulamaları da zirvede ele alındı.

Arnavutköy’de 15 elektrikli araçla hizmet veren ücretsiz ulaşım sisteminin yanı sıra belediyenin elektrikli araç filosu ve Karaburun’da hayata geçirilmesi planlanan elektrikli bisiklet paylaşım sistemi hakkında bilgi verildi.

Bu uygulamalarla ulaşım kaynaklı fosil yakıt tüketiminin ve karbon salımının azaltılması hedefleniyor.

Arnavutköy’de son iki buçuk yılda yaklaşık 500 bin metrekarelik alanda yeşil alan çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Zirvede ayrıca Mavi Bayrak almaya hak kazanan Karaburun Plajı, 60 bin metrekarelik Agro Turizm alanı ve çocuklara doğa bilinci kazandırmayı amaçlayan “Bitkim Bana Emanet” projesi de tanıtıldı.

Yeni doğan bebekler adına fidan dikilmesini sağlayan uygulama ile ilçenin dijital ikizinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar da sunumda yer aldı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SIFIR ATIK ŞEHİR AĞI’NA KABUL EDİLDİ

Arnavutköy Belediyesi’nin Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Şehir Ağı’na kabul edildiği de aktarıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun daha önce New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde gerçekleştirdiği temasların ardından, belediyenin sıfır atık ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını uluslararası platformlarda tanıtmaya devam ettiği belirtildi.

COP31 kapsamında yeni iş birlikleri için görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Candaroğlu, “Projelerimizi ortaklaşa yürütebileceğimiz, destek bulabileceğimiz kurum ve kuruluşlarla COP31 sonrasına yönelik hazırlıklarımıza başladık.” ifadelerini kullandı.

2030 HEDEFİ: YÜZDE 55 EMİSYON AZALTIMI

Arnavutköy Belediyesi’nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hazırladığı Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nda (SECAP) toplam 118 eylem bulunuyor.

Plan kapsamında 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarının yüzde 55 azaltılması, doğal kaynakların korunması ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dirençli bir kent oluşturulması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Candaroğlu, çevre çalışmalarının gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakma amacı taşıdığını belirterek, “Mavinin ve yeşilin korunduğu Arnavutköy’de evlatlarımıza sürdürülebilir bir çevre bırakmak, iklim değişikliğinin oluşturduğu riskleri en aza indirmek istiyoruz.” dedi.