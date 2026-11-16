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Denizli'de 6 jeotermal kaynak ruhsat sahası için ihale yapılacak

Denizli'de 6 jeotermal kaynak ruhsat sahası için ihale düzenlenecek.

Denizli'de 6 jeotermal kaynak ruhsat sahası için ihale yapılacak

Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Denizli'nin Sarayköy, Çivril, Honaz, Buldan ve Pamukkale ilçelerinde bulunan 6 jeotermal kaynak ruhsat sahası, açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 486 bin 585 lira ile 1 milyon 621 bin 950 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 2 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'dan itibaren Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının toplantı salonunda yapılacak.

İhale şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında ücretsiz görülebilecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Denizli ihale jeotermal
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