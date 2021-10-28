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"Depoyu fulleyelim" tarihe karıştı! İstanbullu sürücüler akaryakıt zamlarına tepkili

28.10.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzine iki gün üst üste gelen 44 kuruş ve 28 kuruşluk zamlardan sonra 25 kuruşluk indirim gelse de sürücüler, eskisi gibi depoyu fulleyemediklerini belirtiyor.

Dünyayı etkisi altına alan akaryakıt krizi Türkiye'de kur artışından dolayı yaşanıyor. Peş peşe gelen akaryakıt zamlarına tepki gösteren vatandaşlar, eskisi gibi depoyu fulleyemediklerini belirtiyor.

"DEPOYU FULLEYELİM"

Öte yandan İstanbul'da benzinin fiyatı 8 lira 65 kuruşu gördü, sürücüler tepki gösterdi.

Aracının deposunu dolduran bir vatandaş, "Bir ay önce 330 liraya fullenen arabam, şu anda 383 lira gerisini sen söyle, aynı yakıtı aldım." ifadelerini kullandı.

Depoyu fullemenin eskide kaldığını belirten başka bir sürücü ise 100 liralık benzin aldıklarını, bitince tekrar 100 liralık aldıklarını belirtiyor.

Sürücüler zamların geri alınıp, benzin fiyatlarında iyileştirme yapılmasını bekliyor.

KIBRIS'TA FİYATI 9 LİRAYA DAYANDI

Geçtiğimiz hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Benzinciler Birliği, tarafından yapılan açıklamada döviz kurundaki artıştan dolayı zarara uğrayan K-PET ve AL-PET'in akaryakıt satışını durdurduğu bildirilmişti. KKTC'de şimdi de benzinin fiyatı 9 liraya dayandı.

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