Altın arama videoları sosyal medyada yayılmaya devam ederken yeni bir merakı beraberinde getirdi. Dere yataklarında altın bulmak isteyenler özel eğitimlere yönelirken, 15 yaşında başladığı altın arama işini mesleğe dönüştüren Emre Aydın, bu kez 5 bin TL karşılığında meraklılarına ders vermeye başladı.

Aydın, katılımcılara altının dere yatağındaki birikim alanlarını ve nasıl aranacağının püf noktalarını anlatılıyor. Aydın, “Günde yarım gram da 10 gram da çıkarabilirsiniz” diyor.

Doğada altın bulma merakı kimileri için hafta sonu hobisine, kimileri için ise yeni bir kazanç kapısına dönüştü.

Henüz 15 yaşındayken altın aramaya başlayan ve daha sonra askerlik mesleğini bırakarak madenciliğe yönelen 30 yaşındaki Emre Aydın, Türkiye’de dere yataklarında altın aramak isteyenlere 5 bin lira karşılığında eğitim veriyor.

AVUKAT, DOKTOR, POLİS VE MÜHENDİSLER EĞİTİM ALIYOR

İzmir merkezli olarak altın arama eğitimleri verdiğini anlatan Aydın, farklı şehirlerden gelen talepler üzerine katılımcıların bulunduğu bölgelere de gittiğini söyledi. Eğitimlerin genellikle bire bir gerçekleştirildiğini belirten Aydın, kırıntı madenciliğine yönelik ilginin yalnızca ekonomik kazanç beklentisinden kaynaklanmadığını söyledi.

Nefes gazetesinden İlke Çıtır'a konuşan Aydın, “Eğitime gelenler arasında avukat, doktor, polis ve mühendisler var. Genellikle ekonomik durumu iyi olan kişiler katılıyor. Mantar toplamaya ya da doğa yürüyüşüne gitmek gibi düşünüyorlar. Doğada vakit geçirirken altın bulmak onlara keyif veriyor” dedi.

1 GRAM İÇİN 4-5 TON TOPRAĞIN AYRIŞTIRILMASI GEREKİYOR

Sosyal medyada bir günde 5 ila 10 gram altın bulunduğuna ilişkin paylaşımların tartışma yarattığını belirten Aydın, bu miktarlara ulaşmanın mümkün olduğunu savunurken Türkiye’de tek başına 290 gramlık bir altın parçası bulduğunu söyledi. Ancak 1 gram altın için dahi 4-5 ton toprağın ayrıştırılması gerekebileceğini dile getirdi.

Konunun sosyal medyada yaygınlaşmasıyla dolandırıcılığın da arttığını vurgulayan Aydın, altın bulunan dere yataklarının konumunu satma vaadiyle insanlardan para talep edildiğini belirtti.