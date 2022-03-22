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Destek ödemelerinde büyük artış! Tam yüzde 73...

22.03.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca hak sahiplerine yapılan aylık ödeme miktarı 1500 liradan 2600 liraya çıkarıldı. Böylece artış oranı yüzde 73 oldu. Ayrıca Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiye de 2 bin liraya yükseltildi.

Destek ödemelerinde büyük artış! Tam yüzde 73...

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca 15 Temmuz darbe girişimi, Beşiktaş’taki terör saldırısı ve Zeytin Dalı Harekatı sonrası toplanan şartlı bağışlardan hak sahiplerine yapılan ödemeler yüzde 73,33 artışla aylık 1500 liradan 2 bin 600 liraya yükseltildi. Hak sahiplerine dini bayramlarda da ayrıca 2 bin lira verilecek.

Vakıf hak sahiplerine dini bayramların yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde de ek olarak bir aylık tutarında ödeme yapıyor.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca bugüne kadar hak sahiplerine yapılan destek ödemesi miktarı 104 milyon lirayı geçti.

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