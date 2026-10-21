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Dev market'in hisseleri Fransa'da çakıldı, Türkiye'de yükseldi!

Fransa'da hayat pahalılığına karşı başlayan protestolar, dev market Carrefour'u vurdu. Yaklaşık 50 mağazası zarar gören şirketin Paris Borsası'nda hisseleri değer kaybederken, Türkiye'deki hisselerinde de artış görüldü.

Dev market'in hisseleri Fransa'da çakıldı, Türkiye'de yükseldi!
Cansu Çamcı

Fransa'da hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerine yönelik tepkilerle başlayan, ardından şiddet ve yağma boyutuna ulaşan protestolar perakende devlerini zora soktu. Olaylardan kötü etkilenen dev market zincirlerinden biri de Carrefoursa oldu.

50 MAĞAZASI ZARAR GÖRDÜ

Habertürk'ün haberine göre; Fransa merkezli perakende devi Carrefour, 20 Ekim’de yayımladığı üçüncü çeyrek faaliyet raporunda, olayların sadece fiziksel hasarla sınırlı kalmadığını ve 2026 yılı mali görünümünü de olumsuz etkilediğini bildirdi.

Şirketin yaklaşık 50 mağazası zarar gördü.

FRANSADA HİSSELERİ DEĞER KAYBEDERKEN TÜRKİYE'DE ARTTI

Açıklamanın ardından Paris Borsası'nda Carrefour hisseleri yüzde 14 değer kaybetti. Öte yandan dev marketin Türkiye'de hisseleri piyasadaki genel satış baskısına rağmen pozitif ayrıştı.

Şirket, salı günü yayımladığı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarında Fransa'da kötüleşen güvenlik koşullarının tüketim eğilimlerini ve faaliyet ortamını olumsuz etkilediğini bildirdi.

Dev market in hisseleri Fransa da çakıldı, Türkiye de yükseldi! 1

Fransa genelinde son günlerde yüz binlerce kişi, kamu hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılması talebiyle ve artan yaşam maliyetlerine tepki olarak sokaklara çıktı. Protestolarda bazı grupların mağazaları yağmaladığı, iş yerlerine zarar verdiği, belediye binalarını ateşe verdiği ve polisle çatıştığı olaylar yaşandı.

Dev market in hisseleri Fransa da çakıldı, Türkiye de yükseldi! 2

KÂR BEKLENTİSİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

Carrefour, protestoların mağaza operasyonlarını aksattığını ve tüketici harcamaları üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek yıl sonu beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Şirket, faaliyet kâr marjındaki artış beklentisini 25 baz puandan 0-15 baz puan aralığına indirdi. Düzeltilmiş hisse başına kârda daha önce öngörülen yüksek tek haneli büyüme beklentisinin yerini yatay veya sınırlı artış tahmini aldı.

Dev market in hisseleri Fransa da çakıldı, Türkiye de yükseldi! 3

Şirket, Fransa'daki benzeri görülmemiş protestoların mağaza faaliyetlerini aksattığına ve tüketici harcamalarını olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Artan enerji maliyetlerinin de tüketicilerin harcama kapasitesi üzerinde baskı oluşturduğunu bildirdi.

CARREFOURSA İLE ORTAKLIĞI BULUNMUYOR

Fransız Carrefour'un Türkiye'de CarrefourSA adıyla faaliyet gösteren market zinciri ile ortak faaliyeti bulunmuyor. 31 Temmuz 2026 itibarıyla daha önce Sabancı Holding'in yüzde 57,12, Fransız Carrefour Grubu'nun ise yüzde 32,16 pay sahibi olduğu şirketin toplam yüzde 89,28'lik hissesi, A101'in de sahibi olan Aydın ailesinin kontrolündeki Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye devredildi. Böylece Sabancı Holding ve Carrefour Grubu'nun CarrefourSA'daki ortaklığı sona erdi.

Devir sonrasında CarrefourSA, marka lisansı kapsamında en az iki yıl daha CarrefourSA adıyla faaliyet göstermeyi sürdürecek. Dolayısıyla Türkiye'deki CarrefourSA ile Fransa merkezli Carrefour Grubu, marka kullanımına ilişkin anlaşma devam etse de artık aynı ortaklık yapısı altında yer almıyor.

Fransa'daki Carrefour hisseleri bu sabah yüzde 14 düşerken Borsa İstanbul'da işlem gören CarrefourSA hisselerinde sabah saatlerinde yüzde 4.5'lik yükseliş yaşandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Türkiye hisse
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