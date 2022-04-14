Devlet her ay 1100 lira veriyor! Başvurular e-devletten

Devlet tarafından koronavirüs salgın döneminde dar gelirli vatandaşı rahatlatmak adına Salgın Sosyal Destek Programı’nı devreye almıştı. Program kapsamında destekler bu yıl da devam ediyor. İhtiyaç sahibi aileye her ay 1.100 liralık ödeme yapılıyor. Salgın Sosyal Destek Programı ile dönemsel ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ettiklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Mart ayında 8.5 milyon lira tutarında ödeme yaptık' dedi.

Faz-3 destek başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Başvurular kimlik numarasına göre oluyor. Kimlik numarasının son hanesi 0 olan pazartesi, 2 olan salı, 4 olan çarşamba, 6 olan perşembe, 8 olan ise cuma günü başvurabiliyor. Cumartesi ve pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabiliyor. Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Aynı haneden birden çok başvuru olması halinde, tek başvuru olarak değerlendiriliyor.

KİMLER FAYDALANAMAZ?

Başvuran kişinin hanesinde şu özellikleri taşıyan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmıyor:

Salgın Sosyal Destek Programı Faz-1 ve Faz-2 kapsamında verilen 1.000 liralık nakdi destekten faydalanmış olanlar, 4A’lı kamu işçileri, 4C kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelir veya aylık alanlar (emekliler), m İşkur’dan işsizlik ödeneği olanlar, İşkur Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar.

TOPLAM 6.6 MİLYAR LİRALIK YARDIM

Salgın Sosyal Destek Programını’nın yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik başka nakdi desteklerin de düzenli olarak sürdüğünü belirten Bakan Derya Yanık, şunları söyledi:

“Elektrik yardımından barınma desteğine, evde bakım yardımından sosyal ekonomik desteğe, Genel Sağlık Sigortası yardımından eğitim desteğine kadar birçok başlıkta vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Bu doğrultuda mart ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik toplam 6.6 milyar lirayı aşan nakdi yardımda bulunduk.”

