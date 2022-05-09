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Devlet her ay düzenli maaş ödüyor! 1084 lira veya 2345 lira...

09.05.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli olamayan dar gelirli yaşlı, hasta veya bakıma muhtaç ağır engelli yakının bakımını üstlenen kişiye devlet karşılıksız destek veriyor. Yaşlıya bakana ayda 1084 lira engelliye bakan yakınına ise 2 bin 345 lira aylık ödeme yapılıyor. İşte yaşlı ve engelli bakım aylıkları ile ilgili tüm detaylar ve aranan şartlar…

Devlet her ay düzenli maaş ödüyor! 1084 lira veya 2345 lira...

Devlet; hiç çalışmamış ya da primi yetmeyen, emekli olamayan dar gelirli yaşlılara ve hasta veya bakıma muhtaç ağır engelli yakınının bakımını üstlenen akrabaya destek olmak için her ay düzenli olarak maaş ödüyor.

Yaşlılara verilen ‘65 yaş’ aylığından 800 bin kişi yararlanıyor. Engelli yakınına bakana ödenen ‘evde bakım yardımından’ da 530 bin kişi faydalanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlılara ödenen maaş bu yıl 1.084 lira olurken, evde bakım parası da 2 bin 345 liraya yükseldi.

ÜÇ ŞARTA BAKILIYOR

Posta gazetesinin haberine göre; Yaşlılara yönelik verilen 1.084 lira maaştan (65 yaş aylığı) faydalabilmek için 3 şart bulunuyor. Bunlar; ‘yaş’, ‘gelir’ ve ‘sosyal güvence’. Yani 65 yaş dolmuş olacak, sosyal güvence (maaş, nafaka gibi) bulunmayacak. Bu yıl için hanedeki kişi başına gelir ise 1.416 liranın altında olacak. Asgari ücretteki artış, yaşlı maaşındaki gelir şartını da etkiliyor. Asgari ücretin artması birçok yeni kişiye maaş bağlanması anlamına geliyor. Maaş başvurusu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (kaymakamlık) yapılıyor.

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GELİR DURUMU ÖNEMLİ

Rapor dışında gelir durumu da önemli. Asgari ücretteki artış, evde bakım parası alacakların belirlenmesinde etkili oluyor. Bu nedenle 1 Ocak 2022 itibarıyla hanedeki kişi başına düşen gelirin 2 bin 835 liranın altında olması şartı aranıyor. Evde bakım parası için rapor almadan önce ikamet edilen yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğüne veya ilçe müdürlüklerine başvuru yapılmalı. Başvuru 30 gün içinde sonuçlandırılıyor. Ödeme sorgulaması, e-Devlet üzerinden ‘Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama’ yazılarak yapılabiliyor. ‘Aile Destek’ mobil uygulaması da bu anlamda kullanılabilir.

RAPOR ALIRKEN DİKKAT!

Bakım maaşı da 6 ayda bir memur maaş katsayısının artmasına bağlı olarak yükseliyor. Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin en az yüzde 50 ve üzerinde bir oranla engeli olduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Raporda ‘ağır engelli’ ibaresi mutlaka yer almalı. Yüzde 50’den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası verilmiyor. Hasta ve muhtaçlık durumunda da kişinin yeme, içme, tuvalet ve banyo gibi zorunlu ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getiremediğine bakılıyor. Maaş için günde en az 8 saat bakımın yapılması gerekiyor.

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