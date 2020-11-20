Devlet Personel Başkanlığı personel alımı 2020... Memur adayları dikkat: Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlette istihdam edilecek olan kişilere ilişkin ilanlar açıyor. KPSS puan türüne göre işçi alan kurumların hangisi olduğu merak ediliyor. Memur olmak isteyen adayların araştırdığı, devlet kurumları açık kadro ilanlarını araştırdık. Bazı adayların merak ettiği, KPSS sonuçlarına göre toplu olarak yayınlanmayacak ilanlar; İşçi alım ilanları, 4/B'li personel alım ilanları, mahalli idarelere zabıta memuru ve itfaiyeci alımı, Adalet Bakanlığına zabıt katibi ve infaz koruma memuru alımı, ve askeri kurumlara sivil memur alımı olarak açıklandı. İşte üniversitelerde ve çeşitli devlet kurumlarında memur alanların listesi...
Devlet Personel Başkanlığı son dakika haberine göre sürekli kadro açıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan KPSS lisans sınav sonuçlarının erişime açıklanmasıyla birlikte puanlarını öğrenen memur adayları devlet kadrolarında hangi kurum kaç tane personel alıyor araştırıyordu. Sözleşmeli personel, devlet memuru, asker, işçi alımları devam ediyor. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen memur adayları için, hangi kurum kaç personel alıyor araştırdık. İşte kadrosuna personel alan kurumların tam listesi...
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASİSTAN-STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ALIM İLANI
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ADALET BAKANLIĞI
400 İDARE MEMURU ALINACAKTIR.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
12 İTFAİYE ERİ, 10 ZABITA MEMURU OLMAK ÜZERE 22 MEMUR ALACAK
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
50 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BAŞKANLIĞI
33 BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI ALACAK
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
29 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI MESLEKİ GİRİŞ SINAVI İLANI
GEYVE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8 ZABITA MEMURU ALACAK
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
ADALET BAKANLIĞI
418 MEMUR ALIMI YAPILACAKTIR
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
67 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
1 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
28 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
4 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
14 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
32 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
48 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
60 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI
30 ÜST KURUL UZMAN YARDIMCISI ALACAK
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
11 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
AZDAVAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
MAM 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
52 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
195 SÖZLEŞMELİ PERSONEL (SAĞLIK ÇALIŞANI) ALACAK
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI
30 ÜST KURUL UZMAN YARDIMCISI ALACAK
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
7 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
28 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ÇELEBİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
18 AKADEMİK PERSONEL (ÖĞRETİM ELEMANI) ALACAK
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
19 AKADEMİK PERSONEL (ÖĞRETİM ÜYESİ) ALACAK
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
12 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ORDU ÜNİVERSİTESİ
5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
817 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
33 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
6 PERSONEL ALACAK
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
66 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
50 SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALACAK
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
22 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
20 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ADALET BAKANLIĞI
37 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALINACAKTIR
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