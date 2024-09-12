Devlette 9 bin, özelde 72 bin lira... Geçen yıla göre yüzde 360 zamlandı, her isteyen de giremiyor: Devletin bunu düzenlemesi gerekiyor

Son yıllarda artarak devam eden zam furyasına huzur evleri de katıldı. Huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinin aylık ücretleri geçtiğimiz yıla göre kimi yerlerde yüzde 360'a varan oranlarda arttı. Üstelik de her isteyen giremiyor. Çünkü hem talep fazla hem de şartları sağladıktan sonra sıranın gelmesini beklemek gerekiyor. Peki devlet ve özel huzur evlerinin bu yılki fiyatları ne kadar oldu?

"NE OLDU DA BÖYLE BİR ZAM OLAYI VAR?"

Ekol TV'de yer alan habere göre özeller de tek kişilik odalarda 72 bin TL, 2 kişilik odalarda 55 bin TL, 3 kişiliklerde ise fiyat 50 bin TL. TÜKONFED Hukuk Komisyonu Başkan Vekili Dr. Mücahit Saraçlı, "Yüzde 300-360 zamdan bahsediliyor. Ne oldu da böylesine büyük bir korkunç fahiş bir zam olayı var. Kiralarda bile % 65 bandında gezerken zam olayı fiyat artışları % 360 nereden çıktı." ifadelerini kullandı.

DEVLET UYGUN AMA SIRA BULMAK ÇOK ZOR

Devlete ait huzur evlerinin fiyatları özele göre daha uygun. Ancak oraya da kayıt olmak kolay değil. Çünkü talep çok fazla. İlk önce il sosyal merkezlerine müracaat edilmesi gerekiyor. Kayıdın kabulü için boş yer açılması gerekiyor. Sebebi ise kontenjanlarda sınır olması. Erkekler ve kadınlarda bu sıra değişkenlik gösterebiliyor.

Huzurevinde fiyatlar kişiden kişiye de değişebiliyor. Burada talepler de önem arz ediyor. Fiyatı belirleyen kriterler ise şu şekilde;

-Odanın kaç kişilik olacağı (1-2-3 kişilik gibi)

-İlaç masrafı

-Yaşlının sağlık durumu

-Hastane süreci

-Hasta bezi masrafı

-Alzheimer, demans veya diğer hastalık durumu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI VURGUSU

Fiyatlar yüksekten seyrederken mikrofon uzatılan vatandaşlar ise zamlara inanamadı. Aylık 12 bin 500 lira maaşı olan bir emeklinin buralara girmesinin imkansız olduğunu vurgulayan yaşlılar, 'Allah oralara düşürmesin' yorumunda bulundu.