DGS SINAV SONUÇLARI 2023 ÖSYM EKRANI: Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 'DGS sınav sonuçları açıklandı' duyurusu bekleniyor!

DGS sonuçları için son dakika açıklaması bugün (11 Ağustos 2023 Cuma) yapılacak. Gözler, 2 yıllık ön lisans mezunu binlerce öğrenci ÖSYM'den yapılan açıklama sonrası Dikey Geçiş Sınav sonuçlarına TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler. Öte yandan bilindiği üzere adaylar mezun oldukları bölüm kapsamında tercih yapabilecekler. ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı kılavuzunu adaylar ile paylaşacak. Tercih kılavuzunda lisans programlarının koşulları, alım yapılan puan türü ve lisans alan kodu yer bulunacak. DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuc.osym.gov.tr DGS sınav sonuçları ekranı ve detaylar haberimizde...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları bugün (11 Ağustos 2023 Cuma) günü açıklanacak.

2023 DGS TERCİH TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

DGS tercih takvimi henüz belli olmadı. Adaylara sınav puanlarını öğrendikten sonra tercih işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapacakları ÖSYM tarafından ayrıca açıklanacak.

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanabilecekler.

DGS tercih kılavuzunda dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının adları, kontenjanları, puan türü, öğretim süresi ve koşulları yer alacak.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

DGS sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle beraber sorgulanabilecek.



