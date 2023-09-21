FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. DİYANET PERSONEL ALIMI 2023: 2 bin 450 Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir? Diyanet.gov.tr başvuru ekranı

DİYANET PERSONEL ALIMI 2023: 2 bin 450 Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir? Diyanet.gov.tr başvuru ekranı

21.09.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre kuruma 2 bin 450 personel alınacak. Başvuruda bulunacak olan kişilerin en az 50 KPSS puanı olması gerekiyor. Peki, Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman? Diyanet personel alımı başvuru şartları nelerdir?

DİYANET PERSONEL ALIMI 2023: 2 bin 450 Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir? Diyanet.gov.tr başvuru ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları hakkında detaylar merak edildi. Başvuru için 25 Eylül 2023 tarihi işaret edildi. Diyanet personel alımı başvuruları sinav.diyanet.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları için yapılan açıklama...

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları 25 Eylül 2023 tarihinde başlayacak.

Yapılan açıklamaya göre süreç, 6 Ekim 2023 tarihine kadar sürecek.

Adaylar başvurularını kurumun internet sitesi üzerinden yapacaklar.

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

973

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

  2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

  3. Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

  4. 2022 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

  5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

  6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

  7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

  • Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

  • Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir."

Özel başvuru şartları

  1. Kur'an Kursu Öğreticisi (İşitme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubunda başvuruda bulunacak adayalar için işaret dili alanında en az 120 (yüz yirmi) saatlik işaret dili sertifikasına (MEB onaylı veya Üniversiteden alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek,

  2. Kur'an Kursu Öğreticisi (Görme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubunda başvuruda bulunacak adayalar için en az 64 (altmış dört) saatlik Braille Alfabesi alanında sertifikaya (MEB onaylı veya Üniversiteden alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek,

  3. Kur'an Kursu Öğreticisi (İşitme Engelli Öğrenciler İçin) ile Kur'an Kursu Öğreticisi (Görme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubundan başvuruda bulunacak adaylar için Başkanlığımızda geçici öğretici olarak en az bir eğitim-öğretim yılı (180 iş günü) çalışmış olmak. (Görev sürelerinin hesaplanmasında DİBBYS verileri dikkate alınacağından başvuruda bulunacak adayların bu süreleri bağlı bulunduğu birimlere müracaat ederek DİBBYS programına işletmesi gerekmektedir. DİBBYS programına işlenmemiş çalışma süreleri dikkate alınmayacaktır.)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye de aralarında! Rusya'dan döviz kararıTürkiye de aralarında! Rusya'dan döviz kararı
Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! Gram altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? ‘Ballı kaymak olur’ dedi: Ekim ayında rüzgâr terse dönecek…Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! Gram altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? ‘Ballı kaymak olur’ dedi: Ekim ayında rüzgâr terse dönecek…
Yüksek kira ve ev fiyatlarına çözüm! Mehmet Şimşek planı tek tek açıkladıYüksek kira ve ev fiyatlarına çözüm! Mehmet Şimşek planı tek tek açıkladı
Anahtar Kelimeler:
diyanet personel alımı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandal görüntülere inceleme! Ağaca bağlanarak aç ve susuz bırakıldılar

Skandal görüntülere inceleme! Ağaca bağlanarak aç ve susuz bırakıldılar

Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

Üzerlerine yıldırım böyle düştü

Üzerlerine yıldırım böyle düştü

İç çamaşırlı sarhoş kadınlar ortalığı birbirine kattı

İç çamaşırlı sarhoş kadınlar ortalığı birbirine kattı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.