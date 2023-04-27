FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. DİYANET PERSONEL ALIMI 2023: 4.538 Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Sinav.diyanet.gov.tr iş başvurusu ekranı

DİYANET PERSONEL ALIMI 2023: 4.538 Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Sinav.diyanet.gov.tr iş başvurusu ekranı

27.04.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kuruma, KPSS şartlı 2 bin 99 kadın, 2 bin 429 erkek olmak üzere toplamda 4 bin 538 kişi alınacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte, sinav.diyanet.gov.tr ile Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru ekranı...

DİYANET PERSONEL ALIMI 2023: 4.538 Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Sinav.diyanet.gov.tr iş başvurusu ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Kuruma, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, temizlik personeli gibi alanlarda personel alınacak. Birçok kişi internette "2023 Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?", "Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Kuruma, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, temizlik personeli gibi alanlarda personel alınacak. Birçok kişi internette "2023 Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte detaylar...

DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları 26Nisan itibarıyla başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartlarını taşıyan vatandaşların 5 Mayıs 2023 saat 16:30'da dek "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden başvuruda bulunması gerekmektedir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 4 BİN 538 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DİYANET PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmama

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir. Bu durumda olan adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır" ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternette video izleyerek öğrendi! Köyden tüm Türkiye'ye satıyor...İnternette video izleyerek öğrendi! Köyden tüm Türkiye'ye satıyor...
2. el aracı olanlar dikkat! Yeniden gündeme geldi2. el aracı olanlar dikkat! Yeniden gündeme geldi
1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım! 1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım!
Anahtar Kelimeler:
diyanet işleri başkanlığı personel alımı

En Çok Okunan Haberler

Sere serpe uzandı! Dekolteli pozuna...

Sere serpe uzandı! Dekolteli pozuna...

Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak

Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak

Seçime sayılı günler kaldı! Son ankette dikkat çeken sonuçlar: O ilde AK Parti, CHP'yi geçti

Seçime sayılı günler kaldı! Son ankette dikkat çeken sonuçlar: O ilde AK Parti, CHP'yi geçti

İki bakanlık düğmeye bastı! İşte fahiş kira artışlarına karşı yeni formül

İki bakanlık düğmeye bastı! İşte fahiş kira artışlarına karşı yeni formül

Kuyumcular ‘1.650 lira olacak’ dedi: Altın yatırımcısına ‘5 ay’ uyarısı

Kuyumcular ‘1.650 lira olacak’ dedi: Altın yatırımcısına ‘5 ay’ uyarısı

Merkez Bankası saat 14.00'te duyuracak!

Merkez Bankası saat 14.00'te duyuracak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

“28 dakika boyunca ölüydüm ve her şeyi gördüm”

“28 dakika boyunca ölüydüm ve her şeyi gördüm”

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşi tepki çekti

65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşi tepki çekti

11 yıl boyunca içinde yaşadı! “Büyük acılar...”

11 yıl boyunca içinde yaşadı! “Büyük acılar...”

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.