DİYANET PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI: Diyanet personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? KPSS puanı ile 2.450 eleman alınacak!

Diyanet personel alımı başvurularının ne zaman yapılabileceği merak konusu oldu. Kuruma İmam-Hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi ve Müezzin-Kayyim olmak üzere 2 bin 450 personel alınacağı belirtildi. Başvuru yapacak kişilerin en az 50 KPSS puanı olması gerekiyor. Diyanet personel alımı başvuruları e Devlet üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Kurum Dışı Sınav Girişi' ekranından yapılabilecek. İşte, 2023 Diyanet personel alımı tarihi ve detaylar...
Diyanet personel alımı başvuruları bugün (25 Eylül 2023 Pazartesi) tarihinde başlayacak.
Yapılan açıklamaya göre süreç, 6 Ekim 2023 tarihine kadar sürecek.
Diyanet personel alımı başvurusu için adaylar kurumun internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirecekler.
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,
2022 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.
Özel başvuru şartları
Kur'an Kursu Öğreticisi (İşitme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubunda başvuruda bulunacak adayalar için işaret dili alanında en az 120 (yüz yirmi) saatlik işaret dili sertifikasına (MEB onaylı veya Üniversiteden alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek,
Kur'an Kursu Öğreticisi (Görme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubunda başvuruda bulunacak adayalar için en az 64 (altmış dört) saatlik Braille Alfabesi alanında sertifikaya (MEB onaylı veya Üniversiteden alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek,