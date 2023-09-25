FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. DİYANET PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI: Diyanet personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? KPSS puanı ile 2.450 eleman alınacak!

DİYANET PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI: Diyanet personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? KPSS puanı ile 2.450 eleman alınacak!

25.09.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet personel alımı başvuru tarihleri ve şartları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kuruma alınacak olan 2 bin 450 personel için en az 50 KPSS puan şartı bulunuyor. Başvurular e Devlet üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Kurum Dışı Sınav Girişi' ekranından gerçekleştirilecek. Peki, 2023 Diyanet personel alımı ne zaman? KPSS puanı ile Diyanet personel alımı başvuru şartları neler?

DİYANET PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI: Diyanet personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? KPSS puanı ile 2.450 eleman alınacak!

Diyanet personel alımı başvurularının ne zaman yapılabileceği merak konusu oldu. Kuruma İmam-Hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi ve Müezzin-Kayyim olmak üzere 2 bin 450 personel alınacağı belirtildi. Başvuru yapacak kişilerin en az 50 KPSS puanı olması gerekiyor. Diyanet personel alımı başvuruları e Devlet üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Kurum Dışı Sınav Girişi' ekranından yapılabilecek. İşte, 2023 Diyanet personel alımı tarihi ve detaylar...

d2

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Diyanet personel alımı başvuruları bugün (25 Eylül 2023 Pazartesi) tarihinde başlayacak.

Yapılan açıklamaya göre süreç, 6 Ekim 2023 tarihine kadar sürecek.

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Diyanet personel alımı başvurusu için adaylar kurumun internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirecekler.

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

d3

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

973

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

  2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

  3. Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

  4. 2022 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

  5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

  6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

  7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

  • Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

  • Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir."

Özel başvuru şartları

  1. Kur'an Kursu Öğreticisi (İşitme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubunda başvuruda bulunacak adayalar için işaret dili alanında en az 120 (yüz yirmi) saatlik işaret dili sertifikasına (MEB onaylı veya Üniversiteden alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek,

  2. Kur'an Kursu Öğreticisi (Görme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubunda başvuruda bulunacak adayalar için en az 64 (altmış dört) saatlik Braille Alfabesi alanında sertifikaya (MEB onaylı veya Üniversiteden alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek,

  3. Kur'an Kursu Öğreticisi (İşitme Engelli Öğrenciler İçin) ile Kur'an Kursu Öğreticisi (Görme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubundan başvuruda bulunacak adaylar için Başkanlığımızda geçici öğretici olarak en az bir eğitim-öğretim yılı (180 iş günü) çalışmış olmak. (Görev sürelerinin hesaplanmasında DİBBYS verileri dikkate alınacağından başvuruda bulunacak adayların bu süreleri bağlı bulunduğu birimlere müracaat ederek DİBBYS programına işletmesi gerekmektedir. DİBBYS programına işlenmemiş çalışma süreleri dikkate alınmayacaktır.)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zam oranını açıkladı, yeni maaşları tek tek hesapladı Zam oranını açıkladı, yeni maaşları tek tek hesapladı
DİSK'ten 'kıdem tazminatı' çıkışı! "İnsanca yaşayabilecekleri..."DİSK'ten 'kıdem tazminatı' çıkışı! "İnsanca yaşayabilecekleri..."
Günlük geçiş rakamları 'garanti'yi aştıGünlük geçiş rakamları 'garanti'yi aştı
Anahtar Kelimeler:
diyanet personel alımı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Ortadan ikiye bölünmüş diliyle yedi ! "İki farklı tarafa..."

Ortadan ikiye bölünmüş diliyle yedi ! "İki farklı tarafa..."

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.