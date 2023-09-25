DİYANET PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI: Diyanet personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? KPSS puanı ile 2.450 eleman alınacak!

Diyanet personel alımı başvurularının ne zaman yapılabileceği merak konusu oldu. Kuruma İmam-Hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi ve Müezzin-Kayyim olmak üzere 2 bin 450 personel alınacağı belirtildi. Başvuru yapacak kişilerin en az 50 KPSS puanı olması gerekiyor. Diyanet personel alımı başvuruları e Devlet üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Kurum Dışı Sınav Girişi' ekranından yapılabilecek. İşte, 2023 Diyanet personel alımı tarihi ve detaylar...

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Diyanet personel alımı başvuruları bugün (25 Eylül 2023 Pazartesi) tarihinde başlayacak.

Yapılan açıklamaya göre süreç, 6 Ekim 2023 tarihine kadar sürecek.

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Diyanet personel alımı başvurusu için adaylar kurumun internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirecekler.

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak, Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak, 2022 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak, Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için), Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir."

Özel başvuru şartları