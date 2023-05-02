DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023: Diyanet personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 45 bin 538 kişi alınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 45 bin 538 personel alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru ekranı ile konuya dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru ekranı...

DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları 26Nisan itibarıyla başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartlarını taşıyan vatandaşların 5 Mayıs 2023 saat 16:30'da dek "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden başvuruda bulunması gerekmektedir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 4 BİN 538 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DİYANET PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmama

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir. Bu durumda olan adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır" ifadelerine yer verildi.

