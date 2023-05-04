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DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU 2023: Diyanet personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Dikkat yarın son gün!

04.05.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet personel alımı başvurusunun nasıl yapılacağı ile istenen şartlar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu 26 Nisan itibarıyla başlayan başvuru süreci 5 Mayıs'ta sona erecek. Yarın son gün. Bu sebeple birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Diyanet personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU 2023: Diyanet personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Dikkat yarın son gün!

Diyanet personel alımı başvurularına dair internette yapılan araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na koruma ve güvenlik görevlisi, şoför gibi pozisyonlar için 45 bin 538 personel alınacak. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru ekranı ve merak edilen soruların yanıtı...

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DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları 26 Nisan itibarıyla başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartlarını taşıyan vatandaşların 5 Mayıs 2023 saat 16:30'da dek "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden başvuruda bulunması gerekmektedir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 4 BİN 538 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DİYANET PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmama

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir. Bu durumda olan adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır" ifadelerine yer verildi.

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diyanet personel alımı

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