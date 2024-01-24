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Doğal gaz desteği ödemeleri ne zaman başlıyor? Bakan Göktaş açıkladı, işte ödenecek miktar

24.01.2024 10:06 | Son Güncelleme:
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik hayata geçirilen Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde yeni yılın ilk ödemelerinin başladığını açıkladı.

Doğal gaz desteği ödemeleri ne zaman başlıyor? Bakan Göktaş açıkladı, işte ödenecek miktar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik hayata geçirilen Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde yeni yılın ilk ödemelerinin başladığını belirterek, Ocak ayı döneminde 383 bin haneye toplamda 304,5 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde başvuruların e-Devlet üzerinden devam ettiğini bildiren Bakan Göktaş, destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların, sistem üzerinden Bakanlıkça sunulan ‘Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti’ ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabileceğini bildirdi.

Bakan Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programına geçilmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların yardım programına her ödeme döneminde ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmayacağını belirterek, “Vatandaşlarımız ikamet ettikleri haneye ait faturalarını ödeme birimlerine ibraz etmeleri yoluyla, ikamet ettikleri ilçeye karşılık gelen tahsisat tutarından düzenli olarak yararlanabilecek” dedi.

Isıl harita baz alınarak belirlenen Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde hanelere yıllık 1.500 – 3.500 TL arasında ödeme yaptıklarının bilgisini veren Bakan Göktaş, “Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemelerimiz başladı. Bu kapsamda Ekim/Kasım/ Aralık aylarını kapsayan Ocak ayı ödeme döneminde 383 bin haneye toplam 304,5 milyon TL ödeme yapılacak” ifadelerini kullandı.

Yapılan son düzenleme çerçevesinde ev sahibi veya kiracıların bu destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Göktaş, “Hali hazırda doğal gaz alt yapısı bulunan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

DÜZENLİ DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ'NDEN YARARLANMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği’nin ödeme sürecine ilişkin bilgi de veren Bakan Göktaş,
Vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunanlar, PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak” dedi.

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği programından faydalanabilmek için, başvuru sahibinin;
Türk vatandaşı olması,
E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,
Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,
Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,
Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi,
kriterlerini birlikte sağlaması gerekiyor.Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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