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Doğal gaz faturaları ne zamana kadar, ne kadar ücretsiz? Havalar soğudu, kombiler yanmaya başladı... Herkes bunu merak ediyor

20.11.2023 19:28 | Son Güncelleme:
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Havaların soğumasıyla beraber kombiler de yanmaya başladı. Bu gelişmeyle beraber kombilerini yakmaya başlayan vatandaşların gündeminde doğal gaz faturaları yer aldı. Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervleriyle bir kısmı bedavaya gelen faturaların ne kadarının, ne zamana kadar ücretsiz olacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Doğal gaz faturaları ne zamana kadar, ne kadar ücretsiz? Havalar soğudu, kombiler yanmaya başladı... Herkes bunu merak ediyor

Kasım ayının gelmesiyle beraber soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz doğal gazının işleme alınmasının ardından doğal gaz faturasına indirim uygulanacağına dair müjdeyi duyurmuştu. Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2024 bütçesinin konuşulduğu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Bakan Alparslan Bayraktar, ücretsiz doğal gaz ve elektrik için açıklamada bulundu. Peki, doğal gaz faturaları ne zamana kadar, ne kadar ücretsiz?

doğal gaz ptek

Gelen doğal gaz faturalarında 25 metreküpe kadar olan tüketim ücretsiz olurken, tüm Türkiye'de 1 Mayıs 2024 tarihine kadar 25 metreküp yaklaşık 120 liralık gaz ücretsiz olacak.

doğal gaz faturası

2023 yılından bu yana doğal gaz faturalarındaki 25 metreküplük kısım devlet tarafından karşılanıyor. Kullanım miktarı bunu altında kalırsa vatandaşlar ücret ödemiyor.

Doğalgaz desteği ne zaman, kimlere verilecek? 2022 doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

Sabah’ta yer alan habere göre, bakanlığının 2024 bütçesi üzerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Bakan Alparslan Bayraktar, vatandaşın enerji faturasını düşürmek için yaptıkları desteklemeleri açıklayarak, "İhtiyaç sahibi hanelere 2019'dan bugüne kadar toplam 18.2 milyar TL tutarında elektrik desteği verdik. 2022'de 1.9 milyon aileye 1.7 milyon ton kömür desteği sağladık. 2023'te de ısınma amaçlı kömür desteğine devam ediyoruz. Kömür desteği alan hanelerden isteyenler bunu doğal gaz olarak da kullanabiliyor. Bu kapsamda 634.3 milyon TL tutarında doğal gaz desteği verdik. 2022'de vatandaşlarımızın elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar TL'si devletimiz tarafından karşılandı" dedi.

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