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Doğal gaz faturalarında yeni karar! 1 milyon aboneyi ilgilendiriyor

Doğal gaz faturalarını yakından ilgilendiren yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu kış ilk kez uygulanan kademeli tarife sisteminde, ekim ayı faturalarının ardından destek sınırını aşan hane sayısının beklentilerin üzerinde çıkması üzerine harekete geçildi. BOTAŞ, kasım ve aralık aylarına ilişkin tüketim limitlerini artırırken, 1 milyon abone daha destek kapsamına alındı.

Doğal gaz faturalarında yeni karar! 1 milyon aboneyi ilgilendiriyor
Sariye Nur Dönmez

Doğal gazda destekli tarifeden yararlanmak için belirlenen aylık tüketim limitleri, kasım ve aralık aylarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi. BOTAŞ tarafından yapılan değişiklikle Türkiye genelinde destekli tarifeden yararlanan abone sayısı 19 milyondan 20 milyona çıktı.

Düzenleme öncesinde toplam 21,8 milyon doğal gaz abonesi arasında daha yüksek maliyetli Kademe-2 tarifesine geçmesi beklenen hane sayısı daha fazlayken, yeni sınırların ardından destek dışında kalacak abone sayısının 1,8 milyona düştüğü belirtildi.

Doğal gaz faturalarında yeni karar! 1 milyon aboneyi ilgilendiriyor 1

EKİM AYI FATURALARININ ARDINDAN KARAR DEĞİŞTİ

Yeni düzenlemenin arkasında, ekim ayı tüketimlerini kapsayan faturalarda destekli tarife sınırını aşan hane sayısının öngörülenden fazla olması yer aldı.

Bu değişiklikle kış aylarında doğal gaz tüketimi artan daha fazla hanenin destekli tarifeden yararlanmaya devam etmesi amaçlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 4 Nisan 2026 itibarıyla hayata geçirdiği kademeli tarife sistemi, bu kış ilk kez uygulanıyor. Tüketim sınırları belirlenirken geçmiş yılların hava koşulları ve illere göre değişen doğal gaz kullanım alışkanlıkları esas alınmıştı.

İSTANBUL'DA DOĞAL GAZ TÜKETİM SINIRLARI YÜKSELTİLDİ

Yeni düzenlemeyle İstanbul'da kasım ayı için belirlenen tüketim limiti 101,71 metreküpten 136,01 metreküpe çıkarıldı.

Aralık ayına ilişkin sınır ise 198,12 metreküpten 259,35 metreküpe yükseltildi.

Ankara'da daha önce uygulanan kasım ve aralık ayı limitleri sırasıyla 161,63 ve 284,25 metreküp olarak belirlenmişti.

Kış şartlarının daha ağır hissedildiği Ardahan, Erzurum, Kars ve Diyarbakır gibi illerde de tüketim sınırlarında dikkat çeken artışlar yapıldı.

Doğal gaz faturalarında yeni karar! 1 milyon aboneyi ilgilendiriyor 2

100 METREKÜP TÜKETİMDE 900 TL'LİK FARK

Kademeli tarife kapsamında devlet desteğinin sürdüğü Kademe-1'de doğal gazın metreküp fiyatı 10,62 TL olarak uygulanıyor.

Destek kapsamı dışında kalan Kademe-2'de ise metreküp fiyatı 18 TL'ye yükseliyor. Her iki tarifeye de ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedeli ekleniyor.

Bu kalemlerin dahil edilmesiyle doğal gazın metreküp maliyeti Kademe-1'de 17,88 TL, Kademe-2'de ise 26,73 TL olarak hesaplanıyor.

İstanbul'da kasım ayında 100 metreküp doğal gaz tüketen bir hanenin destekli tarifedeki faturası yaklaşık 1.800 TL olurken, aynı tüketimin desteksiz tarifedeki karşılığı yaklaşık 2.700 TL'ye ulaşıyor.

Böylece iki tarife arasında yalnızca 100 metreküplük tüketimde yaklaşık 900 TL fark oluşuyor.

KİMLER KADEMELİ TARİFEDEN MUAF?

Yeni sistemde bazı aboneler kademeli tarife uygulamasının dışında tutuluyor.

İbadethaneler, cemevleri, Kur'an kursları, şehit aileleri ve gaziler kademeli tarifeden muaf tutulurken, şehit aileleri ve gaziler için vergi ve diğer bedeller eklenmeden önce kademesiz destekli metreküp fiyatı 5,31 TL olarak uygulanıyor.

Ekmek üreticileri de düşük fiyatlı Kademe-1 tarifesinden yararlanmaya devam ediyor.

UZMANLARDAN FATURALARI DÜŞÜRMEK İÇİN UYARI

Doğal gaz tüketiminin artmasıyla birlikte uzmanlar, faturalarda tasarruf sağlayabilecek önlemlere dikkat çekiyor.

Kombi ve tesisat bakımının yetkili firmalar tarafından düzenli olarak yapılması, evlerde ısı kaybının azaltılması, yalıtımlı cam kullanılması ve bina mantolaması gibi uygulamaların doğal gaz tüketimini düşürmede önemli rol oynadığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz destek ödemeleri
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