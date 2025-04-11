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Doğal gaz güvence bedeli nedir? Doğal gaz güvence bedeli ne kadar? (2025)

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
11.04.2025 21:23
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Günümüzde en sık kullanılan merkezi ısıtma sistemlerinden biri doğal gaz olarak karşımıza çıkar. Doğal gaz faturalarında ödenecek bedel, ilk endeks, son endeks, tüketim miktarı, fatura gün sayısı, abone numarası gibi pek çok farklı terimler bulunur. Doğal gaz bağlatabilmek için öncesinde ilgili dağıtıcı firma ile abonelik sözleşmesi yapılması gerekir. Bu sözleşme yapılırken tüketiciden güvence bedeli adı altında bir ücret talep edilir. Peki, doğal gaz güvence bedeli nedir?

Doğal gaz güvence bedeli nedir? Doğal gaz güvence bedeli ne kadar? (2025)

İçindekiler

  • Doğal gaz güvence bedeli nedir?
  • Doğal gaz güvence bedeli ne kadar? (2025)
  • Doğal gaz güvence bedeli geri alınır mı?

Doğal gaz kullanımında tüketicileri yakından ilgilendiren birçok kritik konu bulunmaktadır. Bu kritik konulardan biri abonelik işlemleri sırasında kişiden talep edilen güvence bedelidir. Bu ücret doğal gaz dağıtım şirketi tarafından istenmekle birlikte abone olan şahıs tarafından ödenmesi gereken bir ücrettir. Bu noktada güvence bedeli hakkında bilgisi olmayan birçok kişi “doğal gaz güvence bedeli ne anlama gelir?” konusu üzerine yoğunlaşmaktadır.

Doğal gaz güvence bedeli nedir?

Gerek konut gerek iş yeri gibi alanlarda doğal gaz bağlatılıp kullanılabilmesi için bölgede hizmet veren doğal gaz dağıtıcı firma ile iletişime geçilmesi gerekir. İlgili firma ile iletişime geçildikten sonra abonelik sözleşmesi için gerekli hazırlıklar yapılır. Abonelik sözleşmesi anında doğal gaz dağıtım şirketi tarafından abone olan kişiden belirli bir teminat tutarı istenmektedir. Abone olan şahısların doğal gaz faturalarını ödemedikleri takdirde dağıtım firmalarının kendilerini borç açısından güvence altına alması güvence bedeli olarak isimlendirilmektedir.

Doğal gaz güvence bedeli ne kadar? (2025)

Doğal gaz güvence bedeli, dağıtıcı şirket tarafından abonelik sözleşmesini imzalayan abonelerden istenilen bir bedel olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bedel sayesinde doğal gaz dağıtıcısı olarak hizmet veren şirketler, abonelerden alacaklarını koruma altına alabilme fırsatını yakalamaktadır. Abone olan kişiler bu ücreti abonelik işlemleri sırasında ödeyebilecekleri gibi 2 taksit şeklinde faturaya yansıtarak da ödeyebilmektedir.

Doğal gaz güvence bedeli 2025 senesinde ev gibi yaşam alanları için belirlenmiş olan üst sınır 6,154 TL şeklindedir. Bu tutar doğal gaz kullanılacak alanların büyüklüğüne göre farklılık gösterebilmektedir.

Doğal gaz güvence bedeli geri alınır mı?

Doğal gaz kullanımı için abone olmuş bir birey, abonelik sözleşmesi sona erdiğinde güvence ücreti olarak dağıtım firmasına ödediği ücreti geri alma hakkına sahiptir. Bunun yanı sıra abone olan kişi abonelik iptali yapmak istediği takdirde geçmişe dönük herhangi bir doğal gaz borcu bulunmuyorsa yine en başta verdiği teminat tutarını geri alabilmektedir. Abonelik sözleşmesinin feshedildiği durumlarda ise Katma Değer Vergisi tutarı, verilen güvence tutarından düşülmekte ve kalan tutar aboneliği sonlandırılmış olan kişiye verilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz
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