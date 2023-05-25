Doğal gaz ne zamana kadar ücretsiz 2023? Ücretsiz doğalgaz ne zaman bitiyor, bu ay son mu? Bir yılda toplam bin 821 TL cepte!

Doğal gaz ne zamana kadar ücretsiz olacağı vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Yapılan açıklamaya göre doğal gazın ücretsiz olduğu süreçte vatandaşlara fatura gelecek fakat ödenmesi gereken kısmında 'sıfır' yazacak. İşte 2023 ücretsiz doğal gaz tarihleri...

DOĞAL GAZ NE ZAMANA KADDAR ÜCRETSİZ?

Ücretsiz doğal gaz uygulamasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanıb Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğal gazı ücretsiz veriyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in "Bugün gazımızı tesisimize getirmiş olacağız. Mayıs başında da inşallah işleme vermiş olacağız. Hemen hemen herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim" sözlerinin ardından Ennerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da şu açıklamayı yapmıştı:

"Gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay, o miktarda doğal gaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek"

ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ NE ZAMAN BİTİYOR, BU AY SON MU?

Resmi Gazete'de ücretsiz doğal gaz kararına göre , ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki faturalarının tamamı ve 01 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 metreküpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.

Erdoğan'ın ilk müjdesini baz alarak 12 ay üzerinden bir hesaplama yapıldığında vatandaşın cebinde bir yılda toplam bin 821 TL kalacak. Öte yandan yeni faturalar da 25 metreküp doğalgaz bedeli düşürülerek hesaplanacak. Yani doğal gaz abonelerine bunun üzerine çıkan tutar fatura olarak yansıtılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlardan bir ay fatura alınmayacağı müjdesinde 20 Nisan tarihi milat olacak. Bu tarihten sonra konutlara kesilen ilk faturadan ücret alınmayacak.

