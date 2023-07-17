DOĞAL GAZ ÖTV ORANI 2023: Doğal gaza ÖTV zammı ne kadar, kaç TL geldi? Bakanlıktan açıklama!

Doğal gaz zammı hakkında detaylar merak konusu oldu. EPDK 'Doğal gaza yüzde 224 oranında zam' yapıldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Geçtiğimiz gün yapılan açıklamaya ilişkin detayları öğrenmek isteyenler "Doğal gaza zam mı geldi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

DOĞAL GAZA ZAM MI GELDİ?

"Doğal gaza yüzde 224 zam geldi" iddialarına yönelik umhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından açıklamada buklunulduç

Yapılan yazılı açıklamada iddiaların gerçek dışı olduğunun belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşanmıştır. Bu oran sanayide kullanılan doğal gazda ise yaklaşık yüzde 0,5'e tekabül etmektedir."

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EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Doğal gaz tarifelerine yönelik böyle bir artış kesinlikle söz konusu değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bazı tüketim mallarında özel tüketim vergi güncellemesi kapsamında doğal gazda 0,023 TL/Sm3 olan ÖTV oranı 0,0747 TL/Sm3'e yükselmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir. Avrupa'da doğal gaz faturalarında vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye'de KDV ve ÖTV dahil yüzde 18 seviyesindedir. Çok açık olan bu duruma rağmen vatandaşlarımızın nihai faturasına yüzde 224 oranında zam yapıldığını iddia etmek kötü niyetli bir algı operasyonudur ve itibar edilmemelidir"



