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Doğal gaz yardımı ne kadar? Doğal gaz yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

02.10.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gaz yardımı güncel tutarı ve başvuruları hakkındaki detaylar belli oldu. Doğal gaz yardımı da içinde olmak üzere sosyal yardım paraları yükseldi. Doğal gaz yardımı başvurusunda bulunacak vatandaşlardan çeşitli kriter isteniyor. Peki doğal gaz yardımı ne kadar? Doğal gaz yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte merak edilenler...

Doğal gaz yardımı ne kadar? Doğal gaz yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Sosyal yardımların içerisinde yer alan doğal gaz yardımı hakkında detaylar merak konusu oldu. Doğal gaz yardım parası başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak. Peki doğal gaz yardımı ne kadar? Doğal gaz yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte merak edilenler...

Doğal gaz yardımı ne kadar? Doğal gaz yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?

Doğal gaz yardımı hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem doğalgaz yardımı hakkında, ''Doğal gaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında olarak belirledik.'' ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz yardımı başvuru tarihi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların faydalanacağı belirtien yardıma aynı zamanda ev sahiplerinin yanı sıra kiracılar da başvuruda bulunabilecek. Kronik rahatsızlığı bulunan veya yaşam destek cihazına bağlı bulunanlar da başvuru yapacak.


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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz sosyal yardım parası
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