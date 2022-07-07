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Doğal gazda dev anlaşma! Tam 110 milyon ton...

07.07.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar doğal gaz sahalarının genişletilmesine yönelik adımlarını devam ettiriyor. Daha önce de 4 dev kurumla masaya oturan Katar'ın yeni ortağı Shell oldu. Yapılan anlaşma kapsamında sıvılaştırılmış doğal gazda kapasite 110 milyon tona yükseltilecek.

Doğal gazda dev anlaşma! Tam 110 milyon ton...

Katarlı enerji şirketi Royal Dutch, Shell ile doğal gaz sahasını genişletme projesinde ortak olduğunu açıkladı. Bu anlaşma ile Katar'ın yıllık 77 milyon tonluk sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim kapasitesi 110 milyon tona çıkarılacak.

Katarlı şirketten yapılan açıklamada, "Katar Enerji Şirketi, (5. ortak olarak) Shell'i seçerek Kuzeydoğu Saha Genişletme projesindeki uluslararası ortaklar için seçim sürecini tamamladı" denildi.

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Paylaşımda, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride el-Kabi'nin de, "Katar Enerji ve Kuzeydoğu Saha Genişletme projesindeki ortakları, düşük karbonlu enerjiye geçiş taahhütlerinin yanı sıra dünyaya daha temiz enerjinin tedarikini teyit ediyor" sözlerine yer verildi.

Katar'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini 2026'ya kadar yıllık 77 milyon tondan 110 milyon tona çıkarmayı hedefleyen projeye daha önce TotalEnergies, Exxon Mobil, ConocoPhilips ve Eni ortak olmuştu.

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