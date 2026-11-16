Doğal gazda kademeler değişti: Faturada 900 TL'lik fark

Doğal gazda kademeli tarifeye geçilmesinin ardından tüketicileri yakından ilgilendiren bir haber geldi. Kasım ve aralık ayı için limitler değişti. Desteklenen abone sayısı 19 milyondan 20 milyona yükseldi.

DOĞAL GAZDA KASIM VE ARALIK TÜKETİM LİMİTLERİ GÜNCELLENDİ

BOTAŞ, konutlarda uygulanan kademeli doğal gaz tarifesi kapsamında kasım ve aralık aylarına ilişkin il bazlı tüketim limitlerini güncelledi. BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tabloya göre, 81 ilde konut abonelerinin kademeli fiyatlandırmaya esas alınacak aylık doğal gaz tüketim sınırları belirlendi. Buna göre, kasım ayında doğal gaz tüketim limiti Ankara'da 283,78 metreküp, İstanbul'da 136,01 metreküp ve İzmir'de 67,97 metreküp oldu. Aralık ayında ise söz konusu limitler, Ankara'da 420 metreküp, İstanbul'da 259,35 metreküp ve İzmir'de 196,23 metreküp olarak belirlendi. İllere göre farklılık gösteren tüketim limitleri, iklim koşulları ve geçmiş yıllardaki doğal gaz tüketim verileri dikkate alınarak hesaplanıyor.

Show Haber'de yer alan habere göre; havalar erken soğuyup, ekim ayında kademeye takılan çok olunca tüketiciyi sevindiren haber geldi. Bu yıl ilk kez uygulanan doğal gazda kademeli sistemin limitleri önceki yılların sıcaklıklarına ve gaz kullanımına göre belirlenmişti. Ama sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçti ve kademe limitleri yeniden belirlendi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve Erzurum için yeni limitler...

Böylece Türkiye'deki 21,8 milyon doğal gaz kullanıcısı içerisinde desteklenenlerin sayısı 19 milyondan 20 milyona çıkarıldı. Desteksiz kademe 2 uygulamasından etkilenenlerin sayısı ise 1,8 milyona düşürüldü.

FATURADA FARK

Yeni tarifede tüketicinin 100 metreküp doğal gaz kullanımında 900 lira daha az ödemesinin sağlanacağı aktarıldı. Yani kasım ayında İstanbul'da 100 metreküp kullanıma 2.700 lira yerine 1.800 lira fatura geleceği belirtildi.

Öte yandan fiyatlarsa değişmedi. Kademe 1'de yani normal tüketimde doğal gazın metreküpü 17,88 lira.

Limiti geçenlerse kademe 2'de metreküpe 26 lira 73 kuruş ödeyecek.