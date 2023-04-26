Doğalgaz bu ay bedava mı? Ücretsiz doğalgaz ne zaman verilecek? Fatura tarihi belli oldu

Ücretsiz doğalgaz 1 yıl boyunca mutfak ve su için kullanılan doğalgazın ücretsiz olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir diğer müjdesinde de konutlarda doğalgaz kullanımının 1 ay boyunca ücretiz olacağını belirtti. İşte bedava doğalgaz uygulaması ile ilgili detaylar...

DOĞALGAZ BU AY BEDAVA MI?

Ücretsiz doğalgaz ile ilgili detaylar belli oldu. Konutlarda 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarda tutar sıfır olacak. Erdoğan yaptığı açıklamada:

"Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz.

Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir.

Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum.

İnşallah seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı, çok daha olumlu bir şekilde tecelli edecektir." ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN VERİLECEK?

Konutlardaki 20 milyona yakın doğalgaz abonesi için müjdenin kamuoyuna duyurulduğu 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarında tutar "0" olacak. Vatandaşın bu tarihten sonra gelecek ilk faturasına ücret yansıtılmayacak. Önümüzdeki yıl nisan ayına kadar ise vatandaşa 12 ay boyunca 25 metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğal gazı ücretsiz veriyoruz" şeklinde müjdeyi duyurdu.

