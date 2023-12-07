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Doğalgaz desteği başvuru başladı mı 2024? e-Devlet doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte tarihler!

07.12.2023 22:02 | Son Güncelleme:
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Doğalgaz desteği ile ilgili aramalar hız kazandı. Kış aylarının gelmesiyle birlikte ev ve iş yerlerindeki doğal gaz kullanımı da artış gösterdi. Hava şartlarının sertleşmesi sonucunda kullanıcılar 'Doğalgaz desteği başladı mı ve e-Devlet doğalgaz desteği başvuru ekranı' gibi konuları araştırıyorlar. Peki, Doğalgaz desteği başvuru başladı mı 2024? e-Devlet doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte tarihler!

Doğalgaz desteği başvuru başladı mı 2024? e-Devlet doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte tarihler!

Doğalgaz desteği ödeme tarihi 2023-2024 yılı için yeniden gündeme geldi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik verilen doğalgaz desteği ısıl harita baz alınarak belirlenen tutarlarla iki dönemde veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine 900 TL ila 2500 TL arasında yapılan maddi yardımın artırıldığını duyurdu. İşte e-Devlet doğalgaz desteği başvuru ekranı ve detaylar...

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU BAŞLADI MI 2024?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu ve doğalgaz desteğinin artırıldığını belirtti.

Erdoğan, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik. Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." dedi.

Buna göre; İhtiyaç sahiplerine yönelik 900-2 bin 500 lira olarak ödenen doğalgaz desteğinin 1500-3 bin 500 liraya yükseltildi.

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E-DEVLET DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “ Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

e-Devlet DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin;

Türk vatandaşı olması,

e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,

ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması ve hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi şartları aranıyor.


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