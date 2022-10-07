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Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı başvuru şartları nedir? Elektrik ve doğalgaz desteğine vergi muafiyeti

07.10.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gaz desteği başvuruları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İhtiyaç sahiplerine verilen yardımlardan biri olan doğal gaz desteği ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteğine vergi muafiyeti, öğrenim ve katkı kredisinin faizsiz geri ödenmesini de içeren "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Peki, doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğal gaz yardımı başvuru şartları nedir?

Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı başvuru şartları nedir? Elektrik ve doğalgaz desteğine vergi muafiyeti

Doğal gaz yardımı başvuru ekranı yoğun ilgi görüyor. Doğal gaz yardımı almak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden yapabiliyorlar. Yeni başvuru döneminde 415- 1.150 TL olan doğal gaz yardımı miktarı 900 TL – 2.500 TL olacak şekilde artırıldı. Daha önce yapılan açıklamada kiracıların da destekten faydalanabileceği duyurulmuştu. Son dakika gelişmesinde ise çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteğine vergi muafiyeti getirilmesi konusu gündeme geldi.

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda halihazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız." ifadelerini kullandı.

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DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?

Doğal gaz yardımı hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem doğalgaz yardımı hakkında, ''Doğal gaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında olarak belirledik.'' ifadelerini kullandı.

KİRACILAR DA DESTEKTEN FAYDALANABİLİYOR

Doğal Gaz Tüketim Desteği programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:
"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ DESTEĞİNE VERGİ MUAFİYETİ

Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteğine vergi muafiyeti, öğrenim ve katkı kredisinin faizsiz geri ödenmesini de içeren "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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