Doğalgaz desteği ne zaman yatacak, hangi tarihte? 2023 doğalgaz desteği ödeme tarihi

Doğalgaz desteği ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama olup olmadığını öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Doğalgaz desteği başvuruları 5 Eylül itibarıyla e-Devlet'ten alınmaya başlanmıştı. İşte Şubat ayı doğalgaz desteği ödemelerinde son durum...

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Doğalgaz desteği ödemeleri 2022'nin son 3 ve 2023'ün ik 3 ayı olmak üzere toplamda 6 aylık zaman dönemini kapsıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan doğalgaz yardımı Şubat ayı ödemelerine ilişkin net bir tarih verilmedi.

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Doğak gaz desteği başvurusu e-Devlet'ten gerçekleştirilmektedir. İhtiyaç sahişbi vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına girerek başvuruda bulunabilirler.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

“Doğal Gaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;

• Türk vatandaşı olması,

• e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi,

kriterlerini birlikte sağlaması gerekir.



