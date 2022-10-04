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Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı ne kadar? Kiracılar da destek kapsamında

04.10.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gaz yardımı başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında kış dönemine ilişkin başvuruların başladığını eylül ayında duyurmuştu. Bakan Yanık yeni dönemde kiracıların da destekten faydalanabileceği müjdesini paylaştı. Peki, doğal gaz yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı ne kadar? Kiracılar da destek kapsamında

Doğal gaz yardımı başvuru ekranı yoğun ilgi görüyor. Doğal gaz yardımı almak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştiriyorlar. Yeni başvuru döneminde 415- 1.150 TL olan doğal gaz yardımı miktarı 900 TL – 2.500 TL olacak şekilde artırıldı.

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğal gaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda halihazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız." ifadelerini kullandı.

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DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?
Doğal gaz yardımı hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem doğalgaz yardımı hakkında, ''Doğal gaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında olarak belirledik.'' ifadelerini kullandı.
KİRACILAR DA DESTEKTEN FAYDALANABİLİYOR
Doğal Gaz Tüketim Desteği programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:
"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."

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