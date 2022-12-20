FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? İhtiyaç sahiplerine para desteği! 2500 TL’ye varan doğalgaz yardımı

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? İhtiyaç sahiplerine para desteği! 2500 TL’ye varan doğalgaz yardımı

20.12.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğalgaz yardımı için araştırmalar hız kazandı. Doğalgaz yardımı ihtiyaç sahiplerine verilen destekler arasında yer alıyor. Son açıklamasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış dönemi ödemeleri hakkında bilgi vermiş ve yeni başvuruların e-Devlet üzerinden alınmaya başlandığını duyurmuştu. Peki, doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? İhtiyaç sahiplerine para desteği! 2500 TL’ye varan doğalgaz yardımı

Doğalgaz yardımının ne zaman yatacağı ve başvuruların nasıl yapıldığı merak ediliyor. Doğalgaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Ödemeler ısıl harita baz alınarak belirleniyor ve destek tutarı yıllık 900 TL – 2.500 TL arasında değişiyor.

DOĞAL GAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemelerinin başladığını duyurdu.
Kış dönemine ilişkin başvuruların, e-Devlet sistemi üzerinden 5 Eylül itibarıyla alınmaya başladığını bildiren Bakan Yanık, “Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL’lik destek verdik” demişti.

yardım

İhtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 603 ilçede ikamet eden ve ikamet adresinde doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL – 2.500 TL arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

emekli-ocak-zammı

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

“Doğal Gaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;
• Türk vatandaşı olması,
• e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,
• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması
• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,
• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi,
kriterlerini birlikte sağlaması gerekir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
E-Devlet ile kayıt altına alınacak… Kira sözleşmelerinde yeni dönem E-Devlet ile kayıt altına alınacak… Kira sözleşmelerinde yeni dönem
%100'lük zam sonrası büyük tuzak! %100'lük zam sonrası büyük tuzak!
Asgari ücret ne kadar olacak? 'Tarihi hata' diyerek o rakamı işaret etti: 1000 lira üstüne...Asgari ücret ne kadar olacak? 'Tarihi hata' diyerek o rakamı işaret etti: 1000 lira üstüne...
Anahtar Kelimeler:
doğalgaz yardımı doğalgaz yardımı başvuru doğalgaz yardımı başvuru şartları

En Çok Okunan Haberler

Fark ettikleri gibi 112'yi aradılar!

Fark ettikleri gibi 112'yi aradılar!

Asgari ücret zammı için yüzde 54 iddiası! Saatler kala...

Asgari ücret zammı için yüzde 54 iddiası! Saatler kala...

Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim

Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim

Trafik sigortasında büyük tuzak! Polis çevirmesinde şok oldu

Trafik sigortasında büyük tuzak! Polis çevirmesinde şok oldu

Eski çalışanlardan sarsıcı market iddiaları

Eski çalışanlardan sarsıcı market iddiaları

'Boş araba' dönemi başladı!

'Boş araba' dönemi başladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.