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Doğalgaz yardımı ne kadar? Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı? İhtiyaç sahiplerine 2500 TL'ye varan destek!

25.11.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğalgaz yardımı başvuru işlemleri 5 Eylül Pazartesi gününden bu yana alınıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar kış aylarının gelmesiyle birlikte e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Bilindiği üzere doğalgaz faturalarına destek verilmesine yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kış dönemi ödemelerinin başladığını açıklamıştı. Peki, doğalgaz yardımı ne kadar? Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı?

Doğalgaz yardımı ne kadar? Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı? İhtiyaç sahiplerine 2500 TL'ye varan destek!

Doğalgaz yardımı yararlanmak isteyen kişiler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamanın detaylarına ulaşmak için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Bakan Yanık'ın açıklamasına göre doğalgaz yardımı başvuruda bulunan hanelere 900 TL ila2500 TL olmak üzere şehirden şehire değişilik gösterecek şekilde ödenecek. İşte doğalgaz yardımı hakkında merak edilenler...

Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?

Doğalgaz yardımı ile igili konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL – 2. 500 TL arasında değişiyor"

Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı

DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

Doğalgaz yardımı hakkında açıklamada bulunan Bakan Yanık kış dönemi ödemelerinin başladığını belirtti.

doğalgaz desteği2

DOĞALGAZ YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Resmi Gazete de yayınlanan doğalgaz desteği başvurusunu araştıranların sayısı bir hayli artmış durumda. İşverenlerin, çalışanlarına 1.000 TL doğalgaz desteği vermesi ise isteğe bağlı gerçekleşiyor. İşverenlerin bu yardımı ile aylık toplam 1.000 TL’ye kadar destek sağlanabilecek.

1.000 TL ve üzeri desteklerde ise aşan tutar gelir vergisi ve SGK primine girecek. 2023 Haziran ayına kadar devam edecek olan bu destek sayesinde kış aylarında ısınma yardımı alabilecek çalışan sayısının her ay katlanarak artacak.

DOĞALGAZ YARDIMI ŞARTLARI NELER?

Yapılacak bu destek ile kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca kişinin doğalgaz ödemelerinde rahatlaması bekleniyor. İşverenler tarafından yapılacak bu destek ödemeleri ise 1.000 TL ile sınırlı değil. 1.000 TL’yi aşan doğalgaz desteği ise SGK primi ve gelir vergisine tabi tutulacak.

Yapılacak bu ödemelerin ise çalışanların mevcut maaşlarına ilave olarak yapılması gerekmekte. Halihazırda kazanılan aylık ücrete veya prime ilave olarak verilmesi şartı konuldu. Doğalgaz desteğine başvurular ise E-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çerçevesinde Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sekmesi altından yapılıyor.

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