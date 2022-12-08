Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Başvuran alıyor! 2500 TL'ye varan doğalgaz yardımı yapılıyor

Doğalgaz yardımının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Doğalgaz yardımı ihtiyaç sahiplerine verilen destekler arasında yer alıyor. Son açıklamasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış dönemi ödemeleri hakkında bilgi vermiş ve yeni başvuruların e-Devlet üzerinden alınmaya başlandığını duyurmuştu.

DOĞAL GAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemelerinin başladığını duyurdu.

Kış dönemine ilişkin başvuruların, e-Devlet sistemi üzerinden 5 Eylül itibarıyla alınmaya başladığını bildiren Bakan Yanık, “Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL’lik destek verdik” demişti.

İhtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 603 ilçede ikamet eden ve ikamet adresinde doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL – 2.500 TL arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

“Doğal Gaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;

• Türk vatandaşı olması,

• e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi,

kriterlerini birlikte sağlaması gerekir.

