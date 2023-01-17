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Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak, kaç ay ödeme yapılacak? İhtiyaç sahibi vatandaşların gözü 2023 doğalgaz desteği ödemelerinde!

17.01.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğalgaz yardımı ödemeleri hakkında son dakika gelişmesi olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamalarını yakından takip ediyor. Bilindiği üzere, bakanlık tarafından yapılan bu destek ödemesinde tutar 900 lira ila 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Peki, Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Doğalgaz desteği ödemeleri kaç ay hesaplara yatacak?

Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak, kaç ay ödeme yapılacak? İhtiyaç sahibi vatandaşların gözü 2023 doğalgaz desteği ödemelerinde!

Ocak ayı doğalgaz yardımı ödemeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan henüz yeni bir açıklamada bulunulmadı. 2022'nin kış dönemi ilk grup ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aralık'ta gerçekleştirilmişti. Doğalgaz yardımı ödemesi için geri sayım devam ediyor. Bir sonraki Doğalgaz ödemesi şubat ayında hesaplara aktarılacak.

DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Doğalgaz yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şubat ayı içinde hesaplara yatırılacak.

doğalgaz-yardımı-başvurusu

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

“Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;
• Türk vatandaşı olması,
• e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,
• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması
• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,
• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi,
kriterlerini birlikte sağlaması gerekir.

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