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Doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı doğalgaz yardımı ödemesi ne kadar? Sorgulamalar e-Devlet üzerinden yapılacak!

28.12.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olduğu hanelere doğalgaz yardımı ödemesi yapıyor. Doğalgaz yardımı başvurusu yapan kişiler, aralık ve ocak ayı ödemelerini yakından takip ediyor. Peki doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı doğalgaz yardımı ödemesi ne kadar? İşte detaylar...

Doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı doğalgaz yardımı ödemesi ne kadar? Sorgulamalar e-Devlet üzerinden yapılacak!

Hava sıcaklıklarındaki düşüş nedeniyle, 2022'de ilk kez uygulanan doğalgaz yardımı ödemeleri araştırmaları hız kazandı. 900 ile 2.500 TL arasında değişen ödemeler geçtiğimiz kadım ayı itibarıyla başladı. Peki doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı doğalgaz yardımı ödemesi ne kadar? İşte detaylar...

Doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı doğalgaz yardımı ödemesi ne kadar? Sorgulamalar e-Devlet üzerinden yapılacak!

DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Doğalgaz yardımı ödemelerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklama geldiğinde detaylar, haberimizde yer alacak.

Ödemelerin bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor.

Doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı doğalgaz yardımı ödemesi ne kadar? Sorgulamalar e-Devlet üzerinden yapılacak!

Doğalgaz yardımı ödemeleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle gerçekleştirilebilir.

Doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı doğalgaz yardımı ödemesi ne kadar? Sorgulamalar e-Devlet üzerinden yapılacak!

DOĞALGAZ YARDIMI ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak

e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuru yapmak

Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek

İkamet adreste ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunmak

Ödenecek faturanın mesken abone grubuna ait olması ve hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğalgaz yardımı ödeme

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