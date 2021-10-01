FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Doğunun Boğaz Köprüsü' olarak biliniyor! 3,5 milyonu geçti

'Doğunun Boğaz Köprüsü' olarak biliniyor! 3,5 milyonu geçti

01.10.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Doğunun Boğaz Köprüsü' olarak biliniyor! olarak tanımlanan Adıyaman ve Şanlıurfa'yı birbirine bağlayan, Atatürk Baraj Gölü üzerine kurulu Nissibi Köprüsü’nden bu güne kadar 3 milyon 537 bin 635 adet araç geçiş yaptı.

2012 yılında yapımına başlanılan ve yaklaşık 80 milyon TL’ye mal olan Nissibi Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015 yılının mayıs ayında hizmete açılmıştı. Daha önce sadece belirli saatlerde kalkan feribotlarda tehlikeli ve zorlu bir yolculuk yapan bölge halkı ulaşımda büyük kolaylık yaşadı.

NİSSİPİ KÖPRÜSÜ

Yüzde yüz yerli imkanlarla yapılan Nissibi Köprüsü, ulaşımı daha kısa ve kesintisiz bir karayolu ağı ile gerçekleştirdi. Bölgedeki yüksek sismik hareketlerden dolayı köprünün üst yapısı kurşun çekirdekli mesnetlerle (LRP) desteklenerek depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

NİSSİPİ KÖPRÜSÜ

AKARYAKITTAN VE ZAMANDAN TASARRUF

Köprü ile Diyarbakır-Adıyaman karayolu 42 kilometre kısaldı. Yıllık olarak zamandan 17 milyon TL ve akaryakıttan 29,5 milyon TL olmak üzere toplam 46,5 milyon TL tasarruf edildi.

NİSSİPİ KÖPRÜSÜ

Köprü sadece ekonomik olarak değil, ayrıca yıllık emisyon salınımı 11 bin 616 ton azalttığı için de çevre dostu olarak biliniyor. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre köprüden 2015 yılında 177 bin 184 adet, 2016 yılında 379 bin 965 adet, 2017 yılında 547 bin 500 adet, 2018 yılında 664 bin 300 adet, 2019 yılında 667 bin 950 adet, 2020 yılında 630 bin 720 adet, 2021 yılı eylül ayına kadar 470 bin 16 adet olmak üzere bugüne kadar 3 milyon 537 bin 635 adet araç geçişi oldu.

NİSSİPİ KÖPRÜSÜ

Bölge halkı, yapılan köprüden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, yıllarca süren tehlikeli feribot yolculuğunun 2015 yılında son bulduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA

Bakan Varank: İşçiye yüksek zam yapılmasını bekliyoruzBakan Varank: İşçiye yüksek zam yapılmasını bekliyoruz


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5 milyon kişi başvurdu! Yüzde 90 indirim için son gün5 milyon kişi başvurdu! Yüzde 90 indirim için son gün
Bir anda dünyanın gündemine oturdu! İlk kez konuştuBir anda dünyanın gündemine oturdu! İlk kez konuştu
1800 gün ile emeklilik! Hemen başvuruyu yapın1800 gün ile emeklilik! Hemen başvuruyu yapın
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

Torbalı'da gerginlik! Suriyelilere ait ev ve araçlar yakıldı

Torbalı'da gerginlik! Suriyelilere ait ev ve araçlar yakıldı

EPDK'dan elektrik satış fiyatlarıyla ilgili açıklama

EPDK'dan elektrik satış fiyatlarıyla ilgili açıklama

Bankada parası olanlar dikkat! İndirim süresi uzatıldı

Bankada parası olanlar dikkat! İndirim süresi uzatıldı

Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor!

Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor!

İşçiye yüksek zam yapılmasını bekliyoruz

İşçiye yüksek zam yapılmasını bekliyoruz

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

40 saatlik ofis hayatı artık geçmişte kaldı

40 saatlik ofis hayatı artık geçmişte kaldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bugünden itibaren tedavülde!

Bugünden itibaren tedavülde!

Devlet binlerce memur alacak! İşte başvuru şartları: KPSS...

Devlet binlerce memur alacak! İşte başvuru şartları: KPSS...

İşte dünyanın en zengin 5 ailesi

İşte dünyanın en zengin 5 ailesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.