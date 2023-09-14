DOLAR ALIŞ - FİYATI 14 EYLÜL 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı!

Dolar ve euro kurunda son durum merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 14 Eylül 2023 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 26.9423 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.9394 liradan, satış fiyatı ise 26.9454 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.28'lİk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.9902 TL'den yapan euro şu anda 28.9798 TL alış ve 28.0007 TL satış fiyatına sahip.

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