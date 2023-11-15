DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 15 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Euro 31 TL'yi aştı!

Dolar ve euroda son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Güncel dolar ve euro alış satış fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 15 Kasım 2023 Çarşamba günü dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 28.6331 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.5952 liradan, satış fiyatı ise 28.6711 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.21'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.1851 TL'den yapan euro şu anda 31.1195 TL alış ve 31,2508 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR VE EURO CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





