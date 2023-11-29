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DOLAR ALIŞ- SATIŞ FİYATI 29 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı ve anlık takip!

29.11.2023 07:11 | Son Güncelleme:
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Dolar ve euroda son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün döviz kurunda geçerli olan güncel rakamlara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte, 29 Kasım 2023 Çarşamba gününe ilişkin dolar ve euro canlı takip ekranı...

DOLAR ALIŞ- SATIŞ FİYATI 29 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı ve anlık takip!

Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Güncel dolar ve euro alış satış fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 29 Kasım 2023 Çarşamba günü dolar ve euroda son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 28.9064 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.8920 liradan, satış fiyatı ise 28.9210 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.22'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.8254 TL'den yapan euro şu anda 31.8000 TL alış ve 31,8510 TL satış fiyatına sahip.

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