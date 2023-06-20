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DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI SON DAKİKA: 20 Haziran 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL?

20.06.2023 06:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 20 Haziran 2023 Salı günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel rakamlar merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 20 Haziran 2023 Salı günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve euro fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, 20 Haziran 2023 Salı günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 23.5872 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 23.5410 liradan, satış fiyatı ise 23.6335 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0,49'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 25.7625 TL'den yapan euro şu anda 25.6455 TL alış ve 25.8797 TL satış fiyatına sahip.

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