DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATINDA SON DURUM: 26 Eylül 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip!

Dolar ve euro kurunda son durum yatırımcılar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 26 Eylül 2023 Salı günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum ile canlı takip ekranı...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 27.2130 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.2101 liradan, satış fiyatı ise 27.2160 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde -0.1'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.8320 TL'den yapan euro şu anda 28.8237 TL alış ve 28.8404 TL satış fiyatına sahip.

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