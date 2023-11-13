DOLAR FİYATI 13 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Anlık takip ekranı

Dolar ve euroda son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Güncel dolar ve euro alış satış fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 13 Kasım 2023 Pazartesi günü dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 28.5368 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.5301 liradan, satış fiyatı ise 28.5406 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.11'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 30.5328 TL'den yapan euro şu anda 30.5008 TL alış ve 30,5648 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR VE EURO CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





