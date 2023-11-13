FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. DOLAR FİYATI 13 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Anlık takip ekranı

DOLAR FİYATI 13 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Anlık takip ekranı

13.11.2023 06:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün döviz kurunda geçerli olan güncel rakamlara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 13 Kasım 2023 Pazartesi gününe ilişkin dolar ve euro canlı takip ekranı...

DOLAR FİYATI 13 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Anlık takip ekranı

Dolar ve euroda son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Güncel dolar ve euro alış satış fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 13 Kasım 2023 Pazartesi günü dolar ve euroda son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 28.5368 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.5301 liradan, satış fiyatı ise 28.5406 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.11'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 30.5328 TL'den yapan euro şu anda 30.5008 TL alış ve 30,5648 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR VE EURO CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken uyarı! Tek tek sıraladı: Uzak durunÖzgür Demirtaş'tan dikkat çeken uyarı! Tek tek sıraladı: Uzak durun
Risk primi düştü, sermaye artışının sinyalini Bakan Şimşek verdi! 'Tek haneli enflasyon' sözleri dikkat çektiRisk primi düştü, sermaye artışının sinyalini Bakan Şimşek verdi! 'Tek haneli enflasyon' sözleri dikkat çekti
Bu sözlerle uyardı: 'Cezalar katmerli şekilde artırılacak...' Bu sözlerle uyardı: 'Cezalar katmerli şekilde artırılacak...'
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro dolar dolar canlı dolar ne kadar euro kaç tl
En Çok Okunan Haberler
3 çocuğunu ve eşini öldürüp kendini vurdu! Katliamdan önce o notu paylaşmış

3 çocuğunu ve eşini öldürüp kendini vurdu! Katliamdan önce o notu paylaşmış

Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! 5 milyon TL'lik soru ilk defa açıldı

Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! 5 milyon TL'lik soru ilk defa açıldı

Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken uyarı! Tek tek sıraladı: Uzak durun

Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken uyarı! Tek tek sıraladı: Uzak durun

10 Kasım'da düzenlenen 'çiğ köfte partisi'ne soruşturma! Valilikten açıklama geldi

10 Kasım'da düzenlenen 'çiğ köfte partisi'ne soruşturma! Valilikten açıklama geldi

Belhanda ile Bartuğ Elmaz'ın buluşması sosyal medyada gündem oldu

Belhanda ile Bartuğ Elmaz'ın buluşması sosyal medyada gündem oldu

Balotelli'nin son hali görenleri hayrete düşürdü!

Balotelli'nin son hali görenleri hayrete düşürdü!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.