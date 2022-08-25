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Dolar kaç liradan işlem görüyor? Euro ne kadar? 25 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatı!

25.08.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Ağustos 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde vatandaşlar ve yatırımcılar piyasayı yakından takip etmeyi sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell önümüzdeki cuma günü Jackson Hole Sempozyumu’nda açıklama yapacak. Piyasalarda gözler Powell'ın yapacağı konuşmada olacak. Peki, dolar kaç liradan işlem görüyor? Euro ne kadar? İşte 25 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatı!

Dolar kaç liradan işlem görüyor? Euro ne kadar? 25 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatı!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 25 Ağustos Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki dolar kaç liradan işlem görüyor? Euro ne kadar? İşte 25 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatı...

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DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,1479 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,1438 TL ve güncel satış fiyatı 18,1521 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar/TL kuru 25 Ağustos Perşembe günü ise yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankasının ara verdiği faiz indirimine devam etmesiyle birlikte dolar kuru hızlı yükselmişti. Yükseliş bugün de devam etti. Dolar 18,18 seviyesini test ederek yılın zirvesini gördü.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,45'lik yükselişle yapan euro 18,1531 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,1335 TL alış fiyatından, 18,1729 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro 25 Ağustos Perşembe günü 18.1669 TL alış ve 18.1948 TL satış fiyatına sahip.

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