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Dolar karşısında erimişti! Japonya'dan yen hamlesi: Piyasaya müdahale geldi

24.10.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar karşısında 32 yılın en düşük seviyesini gören Japon Yeni için Asya hükümetinden tarihi bir adım geldi. Ülkede Maliye Bakanlığı'nın cuma günü döviz piyasasına yen alarak müdahale ettiği öğrenildi.

Dolar karşısında erimişti! Japonya'dan yen hamlesi: Piyasaya müdahale geldi

Nikkei gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Japonya Maliye Bakanlığı, Cuma günü öğleden sonra döviz piyasasına müdahalede bulundu. ABD dolarının 152 yen seviyesine yaklaşması ile birlikte müdahaleye başlayan Japon hükümeti, kuru 144,50 seviyesine kadar indirmeyi başardı. Ancak bu sabah ABD doları cuma gününe göre yüzde 0,85 değer kazanarak 148,87 seviyesinden işlem görüyor.

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Japonya'nın döviz kurlarından sorumlu ismi olan Maliye Bakan Yardımcısı Masato Kandra, Maliye Bakanlığı'nın döviz piyasasına müdahalede bulunup bulunmadığı konusunda yorum yapmadı.

Japon hükümeti 22 Eylül'de de yen satın alarak döviz kurlarına müdahale etmişti ve piyasa katılımcılarının tahminlerine göre o müdahalede 3,6 trilyon yen satın almıştı.

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