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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 16 Mayıs 2023 Salı dolar ve euro fiyatlarında son durum

16.05.2023 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri 16 Mayıs 2023 Salı günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel fiyatlar hakkında bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 16 Mayıs 2023 Salı günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 16 Mayıs 2023 Salı dolar ve euro fiyatlarında son durum

Dolar fiyatı haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. 16 Mayıs 2023 Salı gününün güncel dolar ve euro fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euro fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.6719 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.6676 liradan, satış fiyatı ise 19.6762 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.20'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.4031 TL'den yapan euro şu anda 21.4008 TL alış ve 21.4055 TL satış fiyatına sahip.

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